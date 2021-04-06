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МВФ: Госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП

07.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы вступили в пандемию с высоким уровнем задолженности. <...> По вполне понятным причинам, этот уровень повысился [с начала пандемии]. <...> Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% [мирового] ВВП», - отметила глава фонда, выступая на видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

Она пояснила, что госдолг поднялся по большей части за счет развитых стран. При этом их «возможности обслуживать долг гораздо выше», чем у развивающихся стран «с более низкими [экономическими] показателями» и государствами с низким уровнем дохода, чьи возможности крайне ограничены, пояснила Георгиева.

Последние, указала она, «сталкиваются с весьма драматичной ситуацией» в плане госдолга.

 
 
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Общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)...
 
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