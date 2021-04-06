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Власти Беларуси оставили лидера ОГП за решеткой

07.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов отсидел 15 суток административного ареста на Окрестина, но так и не вышел на свободу.

Об этом сообщает Координационный совет со ссылкой на члена ОГП Анатолия Лебедько.

Как сообщалось, Козлова приговорили к 15 суткам административного ареста за отказ давать показания против самого себя в рамках допросов по делу о создании Координационного совета, членом которого является и сам Козлов.

Пока нет информации, на каком основании власти держат за решеткой лидера ОГП.

 
 
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Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов отсидел 15 суток административного ареста на Окрестина, но так и не вышел на свободу.
 
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