Стали известны первые полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу









Жодино уверенно шагнуло в полуфинал Кубка Беларуси. Еще в первом матче. Фото: «Торпедо-БелАЗ»





пишет TUT.BY. В первой игре жодинцы победили клуб из Первой лиги со счетом 3:0. Таким образом, «автозаводцы» вышли в полуфинал. На стадионе РЦОР-БГУ «Торпедо-БелАЗ» и дзержинский «Арсенал» голов не забили,TUT.BY. В первой игре жодинцы победили клуб из Первой лиги со счетом 3:0. Таким образом, «автозаводцы» вышли в полуфинал.





В другом четвертьфинале «Ислочь» также сыграла безголевую ничью с «Минском», но за счет гостевого гола «волки» прошли в полуфинал турнира. Первая игра этой пары закончилась со счетом 1:1.





Для «Ислочи» выход в полуфинал становится лучшим достижением в истории команды за все время. Напомним, что в прошлом году «волки» не смогли преодолеть стадию четвертьфинала, уступив по пенальти брестскому «Динамо».





«Арсенал» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0 (0:3)









«Арсенал»: Головенко, Хвалько, Селезнев (А.Абрамович, 14), Кийко, Ловец, Каплунов, Матяш (Ковалевич, 59), Сазанович, Скшинецкий, Осипенко, Демидчик.





«Торпедо-БелАЗ»: Козлов, Гружевский, Бордачев, Одеиобо, Астахов, Павлюковец, Премудров, Кириленко (Аусси, 67), Кухарчик, Ойа (Яшин, 67), Монтейру (Леонович, 55).





Предупреждения: Демидчик (73). А. Абрамович (79). Леонович (85).





Клуб из Жодино фактически решил вопрос выхода в полуфинал в первом матче, разгромив «Арсенал» со счетом 3:0 у себя дома. Поэтому главный тренер Юрий Пунтус выставил на ответную игру неосновной состав.





Первый тайм прошел довольно скучно, без опасных моментов. Второй выдался чуть веселее, но голов также не было забито. Жодино ожидаемо идет в полуфинал.





«Ислочь» — ФК «Минск» — 0:0 (1:1)





Минск. 6 апреля. Стадион ФК «Минск».





«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Шалашников, Дибанго — Комаровский (к), Мякиш, Р. Лисакович (Глущенков, 34) — Ковалев (Козыренко, 64), Юсов, Ануфриев (Патоцкий, 89).





ФК «Минск»: Пришивалко — Алисейко, Якушевич, Чаговец, Кейрос (Никопоренок, 73) — Богомольский (Зенькович, 46), Евдокимов (к), Ковалевский (Муниру, 46), Шрамченко — Зинович, Лопес (Агвата, 62).





Предупреждения: Шалашников (25). Шалашников (33). Якушевич (56). Евдокимов (82).





Удаление: Шалашников (33).





Второй матч этого дня также обошелся без голов, но игра выдалась напряженной и драматичной.





Ключевой момент случился на 33-й минуте, когда в ворота «Ислочи» был назначен пенальти. Но его не смог реализовать аргентинский легионер «горожан» Майкл Лопес. Вратарь парировал удар.





Добавим, что в этом игровом эпизоде был удален игрок «Ислочи» Алексей Шалашников.





Казалось, что «волки», оставшись вдесятером, станут играть на удержание счета, но молодая команда Артема Радькова бодро атаковала и создавала опасные моменты у ворот соперника.





Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью, которой хватило «Ислочи» для попадания в полуфинал Кубка Беларуси.





7 апреля «Неман» сыграет против «Шахтера», а «Витебск» сразится с БАТЭ.