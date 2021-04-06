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«Белорусские футболисты начали итальянскую забастовку»

07.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решили далеко от народа не отходить.

Фото: BY.TRIBUNA.COM

Шоумен Евгений Булка высказался о матче Бельгия – Беларусь (8:0).

«Если бы мы со своей командой [«Арт-Старс»] поехали, то хотя бы побегали. То, что это было, ну ладно… Лучший комментарий в интернете, мне понравился: «футболисты начали итальянскую забастовку». Иначе, как это объяснить? Решили далеко от народа не отходить», – цитирует Булку «Трибуна».
 
 
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