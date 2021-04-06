|
«Белорусские футболисты начали итальянскую забастовку»
Источник материала: Партизан
Решили далеко от народа не отходить.
Фото: BY.TRIBUNA.COM
Шоумен Евгений Булка высказался о матче Бельгия – Беларусь (8:0).
«Если бы мы со своей командой [«Арт-Старс»] поехали, то хотя бы побегали. То, что это было, ну ладно… Лучший комментарий в интернете, мне понравился: «футболисты начали итальянскую забастовку». Иначе, как это объяснить? Решили далеко от народа не отходить», –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решили далеко от народа не отходить.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)