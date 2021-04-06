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Беларусбанк предупредил о новой уловке мошенников
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк сообщает, что мошенники начали применять новую схему обмана клиентов. Ее смысл заключается в том, что якобы от банка присылают документ на переоформление банковского счета.
«Будьте бдительны при получении электронных документов. Зафиксирован новый мошеннический метод с использованием социальной инженерии, —
Дальше мошенники, по всей видимости, пытаются узнать данные карточек либо логин и пароль от интернет-банкинга.
В банке рекомендуют при получении подобного документа позвонить в колл-центр банка.
Банковские мошенники зачастую звонят через Viber. Напомним, ранее этот сервис
Новая функция доступна в последней версии Viber для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Чтобы активировать функцию, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. Информация об этих звонках будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы».
Один из читателей рассказал, что воспользовался этой функцией, а через несколько дней в списке пропущенных звонков в Viber обнаружил пользователя ALFA BANK.
«Причем звонок был якобы с белорусского номера, с кодом +37525. Но в банке постоянно предупреждают, что их специалисты не звонят в Viber», — уточнил читатель.
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Беларусбанк сообщает, что мошенники начали применять новую схему обмана клиентов. Ее смысл заключается в том, что якобы от банка присылают документ на...
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