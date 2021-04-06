Программист создал в шкафу мини-плантацию с коноплей – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инженер-программист решил обустроить помещение по выращиванию марихуаны в своей комнате. На нижней полке шкафа он установил горшок, лампы тепла и освещения, вытяжку, для контроля микроклимата поставил термометр.

При этом живущие с ним в доме родственники даже не подозревали, что находится в шкафу у мужчины.

В отношении программиста райотделом СК возбуждено дело за хранение наркотиков.