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Программист создал в шкафу мини-плантацию с коноплей – видео
07.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инженер-программист решил обустроить помещение по выращиванию марихуаны в своей комнате. На нижней полке шкафа он установил горшок, лампы тепла и освещения, вытяжку, для контроля микроклимата поставил термометр.
При этом живущие с ним в доме родственники даже не подозревали, что находится в шкафу у мужчины.
В отношении программиста райотделом СК возбуждено дело за хранение наркотиков.
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