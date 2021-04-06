ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Программист создал в шкафу мини-плантацию с коноплей – видео

07.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инженер-программист решил обустроить помещение по выращиванию марихуаны в своей комнате. На нижней полке шкафа он установил горшок, лампы тепла и освещения, вытяжку, для контроля микроклимата поставил термометр.

При этом живущие с ним в доме родственники даже не подозревали, что находится в шкафу у мужчины.

В отношении программиста райотделом СК возбуждено дело за хранение наркотиков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома задержали 28-летнего жителя Пуховичского района, который дома оборудовал помещение для выращивания конопли....
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабарыка выступіў у судзе, Алесь Пушкін стаў 323-м палітвязьнем. Найважнейшае за 6 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by