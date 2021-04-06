Елизавета II за последние 10 лет лишила наград рекордное число человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Королева Великобритании изъяла награды у 70 человек за последние десять лет, это рекордное число со времен Второй мировой войны, пишет Times.

За все время своего правления Елизавета II конфисковала награды у 186 человек. Среди них – голливудский продюсер Харви Вайнштейн, вокруг которого разразился скандал в связи с совершением преступлений сексуального характера, а также генеральный секретарь компартии Румынии Николае Чаушеску, который был отдан под суд по обвинению в геноциде и расстрелян.

Согласно исследованию издания Times, причинами лишения права на награду чаще всего становятся преступления сексуального характера в отношении детей (37% случаев за последние 20 лет). На втором месте – мошенничество (21%).

Решение об изъятии принимает комитет по конфискации наград – ордена конфискуют после рекомендации комитета и одобрения королевы. Он не проводит расследования самостоятельно, а "рассматривает результаты официальных расследований и предоставляет рекомендации относительно того, была ли дискредитирована система государственных наград".

Деятельность комитета часто критикуют за непрозрачность. Дело в том, что он обычно обнародует имена людей, у которых конфисковали награды, но кабинет министров не называет причины такого решения.

"Человек, которому вручают награду, удостаивается публичного почета, лишение награды должно сопровождаться публичным осуждением", – пояснял причины критики член палаты лордов Лорд Лексден.

В 2020 году наград были лишены девять человек: трое – за совершение "преступлений сексуального характера", четверо – за "мошеннические действия", один – за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. Причина, по которой конфисковали награду еще одного человека, неизвестна.

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