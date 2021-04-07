Кот прошел онлайн-курсы по массажу и рассмешил соцсети

Источник материала: ОНТ

Онлайн-обучение добралось даже до котов. Милый пушистик решил освоить профессию массажиста, не выходя из дома. На видео обратил внимание портал Ridus .

Пока что питомец тренируется только на пледе, но уже совсем скоро откроет запись в интернете. Ролик покорил соцсети и рассмешил пользователей.

Пользователи Instagram уже готовы выстраиваться в очередь: «Где записываться к этому массажисту?», «Я тоже хочу массаж от котика. Интересно, что он принимает в качестве оплаты?», «После этого видео к коту очередь выстроится».

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