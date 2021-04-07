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Кот прошел онлайн-курсы по массажу и рассмешил соцсети

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот прошел онлайн-курсы по массажу и рассмешил соцсети

Онлайн-обучение добралось даже до котов. Милый пушистик решил освоить профессию массажиста, не выходя из дома. На видео обратил внимание портал Ridus.

Пока что питомец тренируется только на пледе, но уже совсем скоро откроет запись в интернете. Ролик покорил соцсети и рассмешил пользователей.

Пользователи Instagram уже готовы выстраиваться в очередь: «Где записываться к этому массажисту?», «Я тоже хочу массаж от котика. Интересно, что он принимает в качестве оплаты?», «После этого видео к коту очередь выстроится».

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Онлайн-обучение добралось даже до котов. Милый пушистик решил освоить профессию массажиста, не выходя из дома. На видео обратил внимание портал Ridus. Пока что...
 
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