Будущие асы военной авиации проходят летную подготовку

Источник материала: ОНТ

Будущих асов военной авиации главные высоты ещё впереди! Начался важнейший этап обучения – лётная подготовка. Курсанты-вертолётчики набираются опыта в аэроклубах. За штурвал сели третьекурсники, которые проходят практику в Минке.





Новый летный сезон эти парни всегда ждут с нетерпением. На третьем курсе их… всего трое. Тот самый случай, когда главное не количество, а качество. Сотни часов теории, прыжки с парашютом, полеты на планере. Через всё это будущие офицеры прошли, чтобы исполнить свою мечту.

Вячеслав Галузов, курсант авиационного факультета Военной академии: «В авиацию пришел со срочной службы, у меня эта идея зародилась ещё в 15 лет, решил летать, всё, появилась цель. Нашел себя именно в военной авиации. Сейчас обучаюсь на третьем курсе. Осваиваем вертолёт Ми-2»

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ: «Для подготовки курсантов он не зря выбран. Во-первых, это экономично выгодный вертолёт. Второе, вся аэродинамика в нем собрана так, что после Ми-2 можно научить курсанта летать на Ми-24 и Ми-8».

До первого полёта – менее часа. Курсанты проходят медосмотр, изучают маршрут и получают последние наставления. Казалось бы, с погодой особенно повезло. Ветра нет, а небо ясное. Опасаться стоит разве что перелётных птиц. Но пилотов штиль отнюдь не радует. Говорят, именно трудности дают полезные навыки.

Далеко не каждый пилот может управлять именно вертолётом. Сюда попадают действительно асы. Сейчас у них горячая пора – летная практика, которая продлится до августа. В небе будущие офицеры проведут 80 часов.

На земле они узнали – за первый полет каждый получил высокие оценки. Но расслабляться точно не стоит. Каждый следующий полет будет сложнее предыдущего. Всего же в аэроклубах страны летную практику пройдут более 40 курсантов Военной академии. А уже со следующего года ДОСААФ впервые возьмётся за обучение пилотов гражданской авиации.

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