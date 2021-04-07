Девяностолетний юбилей отпраздновала профессор и педагог Ревмира Пионова

Источник материала: ОНТ

Молодость – в душе. Девяностолетний юбилей отпраздновала Ревмира Пионова, человек-легенда, профессор и педагог с большой буквы.





Мудрый наставник молодёжи, лидер комсомола шестидесятых – она стояла у истоков студотрядовского движения Беларуси, была инициатором строительства пионерского лагеря «Зубрёнок». По сей день преподаёт в лингвистическом университете, руководит подготовкой аспирантов и магистрантов. Поэтому поздравления сегодня не только от коллег и друзей, но и от нового поколения молодёжных активистов.

Среди множества цветов и подарков – медаль к 100-летию комсомола. И ещё один необычный презент – участие в интернет-проекте БРСМ «Женщины-легенды».

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