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Девяностолетний юбилей отпраздновала профессор и педагог Ревмира Пионова

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девяностолетний юбилей отпраздновала профессор и педагог Ревмира Пионова

Молодость – в душе. Девяностолетний юбилей отпраздновала Ревмира Пионова, человек-легенда, профессор и педагог с большой буквы.


Мудрый наставник молодёжи, лидер комсомола шестидесятых – она стояла у истоков студотрядовского движения Беларуси, была инициатором строительства пионерского лагеря «Зубрёнок». По сей день преподаёт в лингвистическом университете, руководит подготовкой аспирантов и магистрантов. Поэтому поздравления сегодня не только от коллег и друзей, но и от нового поколения молодёжных активистов.

Среди множества цветов и подарков – медаль к 100-летию комсомола. И ещё один необычный презент – участие в интернет-проекте БРСМ «Женщины-легенды».

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Молодость – в душе. Девяностолетний юбилей отпраздновала Ревмира Пионова, человек-легенда, профессор и педагог с большой буквы. Мудрый наставник молодёжи, лидер...
 
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