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Minsk World: новая акция на квартиры

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Minsk World: новая акция на квартиры

Весна – и новая акция на квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World. Только до середины апреля до минус 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра при условии полной оплаты и, внимание, при покупке квартиры в рассрочку. Выгодная акция и удобные финансовые инструменты, чтобы изменить жизнь к лучшему.


Minsk World – почему это новое качество жизни? О преимуществах домов многофункционального комплекса говорят его жители. Квартиру Елене Зильберглейт подарил сын.

Елена Зильберглейт: «Теперь я из старого жилья перееду в новую современную квартиру. Красивый дом, красивые подъезды, окна в пол, лоджия и даже терраса открытая!»

Подобрать квартиру помогли менеджеры застройщика. Решения было принято за один день, за один день оформлены все необходимые документы.

Елена Зильберглейт: «Профессионалы. Все могут посоветовать и подобрать такой вариант, как подходит больше человеку!»

Сейчас и только до 15 апреля у крупнейшего в стране застройщика новое выгодное предложение. При стопроцентной оплате и при оплате квартиры в беспроцентную рассрочку – скидка до 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра. Например, с квартиры площадью 40 квадратных метров – это в эквиваленте 4 тысячи евро. Надежда Дедюля вместе с сестрой купила две квартиры в доме «Сальса» квартала «Мировых танцев».

Надежда Дедюля: «Большой плюс – это свободная планировка. Любую квартиру можно подстроить под себя». 

Отмечает и преимущества района.

Надежда Дедюля: «Впечатляет все: и сады, и парковки. А еще в "Минск Мире" хорошо, что  первые этажи – это коммерческие помещения: магазины, аптеки. Можно спуститься за первой необходимостью в магазин просто в тапочках. Рядом находится и вокзал, и метро».

Комплекс для комфортной жизни. Всего здесь построят 8 школ и 12 детских садов. Комплекс состоит из кварталов. В каждом или школа, или сад. Первые этажи – коммерческие помещения. Выгодные инвестиции или возможность вести бизнес самому. Жемчужиной комплекса будет Международный финансовый центр. Это 10 тысяч новых рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада.

Позиция застройщика – у каждой семьи со стабильным доходом должна быть собственная квартира. В этом проявляется клиентоориентированность застройщика, разрабатывающего финансовые инструменты для покупателей. Это и рассрочка на срок более восьми лет, и существенные скидки. Как сейчас – до минус 100 евро в эквиваленте. Есть и варианты для тех, кто выберет кредит. На срок до 20 лет и от 10,99% годовых. Не время мечтать. Время покупать!

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Теги: Минск
 
 
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Весна – и новая акция на квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World. Только до середины апреля до минус 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра при...
 
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