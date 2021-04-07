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Minsk World: новая акция на квартиры
Источник материала: ОНТ
Весна – и новая акция на квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World. Только до середины апреля до минус 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра при условии полной оплаты и, внимание, при покупке квартиры в рассрочку. Выгодная акция и удобные финансовые инструменты, чтобы изменить жизнь к лучшему.
Minsk World – почему это новое качество жизни? О преимуществах домов многофункционального комплекса говорят его жители. Квартиру Елене Зильберглейт подарил сын.
Подобрать квартиру помогли менеджеры застройщика. Решения было принято за один день, за один день оформлены все необходимые документы.
Сейчас и только до 15 апреля у крупнейшего в стране застройщика новое выгодное предложение. При стопроцентной оплате и при оплате квартиры в беспроцентную рассрочку – скидка до 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра. Например, с квартиры площадью 40 квадратных метров – это в эквиваленте 4 тысячи евро. Надежда Дедюля вместе с сестрой купила две квартиры в доме «Сальса» квартала «Мировых танцев».
Отмечает и преимущества района.
Комплекс для комфортной жизни. Всего здесь построят 8 школ и 12 детских садов. Комплекс состоит из кварталов. В каждом или школа, или сад. Первые этажи – коммерческие помещения. Выгодные инвестиции или возможность вести бизнес самому. Жемчужиной комплекса будет Международный финансовый центр. Это 10 тысяч новых рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада.
Позиция застройщика – у каждой семьи со стабильным доходом должна быть собственная квартира. В этом проявляется клиентоориентированность застройщика, разрабатывающего финансовые инструменты для покупателей. Это и рассрочка на срок более восьми лет, и существенные скидки. Как сейчас – до минус 100 евро в эквиваленте. Есть и варианты для тех, кто выберет кредит. На срок до 20 лет и от 10,99% годовых. Не время мечтать. Время покупать!
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Весна – и новая акция на квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World. Только до середины апреля до минус 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра при...
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