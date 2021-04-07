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Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой за корону на сцене
Источник материала: ОНТ
В Шри-Ланке девушка, не выигравшая в конкурсе красоты среди замужних женщин в 2019 году, сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом
Всё произошло во время церемонии награждения, которая транслировалась в прямом эфире. Конкурс выиграла Пушпика Де Силва. Это не понравилось лауретке прошлых лет Каролин Джурие. Она заявила, что сейчас Де Силва находится в разводе, поэтому не может стать победительницей. Она сорвала корону с объявленной победительницы и передала ее другой участнице. Де Силва в слезах покинула сцену.
Позже организаторы мероприятия вернули корону объявленной победительнице и извинились за неприятный инцидент.
Фото: AFP
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В Шри-Ланке девушка, не выигравшая в конкурсе красоты среди замужних женщин в 2019 году, сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом сообщает BBC. Всё произошло во...
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