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Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой за корону на сцене

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой за корону на сцене

В Шри-Ланке девушка, не выигравшая в конкурсе красоты среди замужних женщин в 2019 году, сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом сообщает BBC.

Всё произошло во время церемонии награждения, которая транслировалась в прямом эфире. Конкурс выиграла Пушпика Де Силва. Это не понравилось лауретке прошлых лет Каролин Джурие. Она заявила, что сейчас Де Силва находится в разводе, поэтому не может стать победительницей. Она сорвала корону с объявленной победительницы и передала ее другой участнице. Де Силва в слезах покинула сцену.

Позже организаторы мероприятия вернули корону объявленной победительнице и извинились за неприятный инцидент.

Фото: AFP

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В Шри-Ланке девушка, не выигравшая в конкурсе красоты среди замужних женщин в 2019 году, сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом сообщает BBC. Всё произошло во...
 
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