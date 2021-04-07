Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой за корону на сцене

Источник материала: ОНТ

В Шри-Ланке девушка, не выигравшая в конкурсе красоты среди замужних женщин в 2019 году, сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом сообщает BBC.

Всё произошло во время церемонии награждения, которая транслировалась в прямом эфире. Конкурс выиграла Пушпика Де Силва. Это не понравилось лауретке прошлых лет Каролин Джурие. Она заявила, что сейчас Де Силва находится в разводе, поэтому не может стать победительницей. Она сорвала корону с объявленной победительницы и передала ее другой участнице. Де Силва в слезах покинула сцену.

Позже организаторы мероприятия вернули корону объявленной победительнице и извинились за неприятный инцидент.

Фото: AFP

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram