Источник материала: ОНТ

Современные технологии и мировые разработки. Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики. Форум объединяет интересы различных отраслей.





Программа масштабная, на стендах – решения для металлообработки, сварки, машиностроения, автоматизации, литейного производства. В экспозиции «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» обратили внимание, какой должна быть экипировка современного рабочего. Промышленность делает ставку на наукоёмкие решения. В нашей стране их внедрение – часть плана модернизации экономики.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси: «Основное направление – это станочное оборудование и сварочное оборудование, которое представлено у наших отечественных производителей для разработки станков для реального сектора. Они здесь уже эти станки проданы. Технологии, по большей части, направлены на индустрию. Это информатизация технологических процессов, безбумажных технологий и фактически внедрение их в работу на предприятиях. Мы рассматриваем это как концепцию следующего этапа развития на пятилетку».

Более 100 участников из 13 стран представили оборудование и технологии. До 9 апреля выставка станет площадкой для подписания крупных контрактов.

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