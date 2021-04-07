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Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики

Современные технологии и мировые разработки. Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики. Форум объединяет интересы различных отраслей.


Программа масштабная, на стендах – решения для металлообработки, сварки, машиностроения, автоматизации, литейного производства. В экспозиции «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» обратили внимание, какой должна быть экипировка современного рабочего. Промышленность делает ставку на наукоёмкие решения. В нашей стране их внедрение – часть плана модернизации экономики.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси: «Основное направление – это станочное оборудование и сварочное оборудование, которое представлено у наших отечественных производителей для разработки станков для реального сектора. Они здесь уже эти станки проданы. Технологии, по большей части, направлены на индустрию. Это информатизация технологических процессов, безбумажных технологий и фактически внедрение их в работу на предприятиях. Мы рассматриваем это как концепцию следующего этапа развития на пятилетку». 

Более 100 участников из 13 стран представили оборудование и технологии. До 9 апреля выставка станет площадкой для подписания крупных контрактов.

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Современные технологии и мировые разработки. Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики. Форум объединяет интересы различных...
 
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