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Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики
Источник материала: ОНТ
Современные технологии и мировые разработки. Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики. Форум объединяет интересы различных отраслей.
Программа масштабная, на стендах – решения для металлообработки, сварки, машиностроения, автоматизации, литейного производства. В экспозиции «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» обратили внимание, какой должна быть экипировка современного рабочего. Промышленность делает ставку на наукоёмкие решения. В нашей стране их внедрение – часть плана модернизации экономики.
Более 100 участников из 13 стран представили оборудование и технологии. До 9 апреля выставка станет площадкой для подписания крупных контрактов.
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Современные технологии и мировые разработки. Начал работу целый комплекс международных выставок промышленной тематики. Форум объединяет интересы различных...
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