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Депутаты Палаты представителей приняли участие в «Неделе леса»

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты Палаты представителей приняли участие в «Неделе леса»

Без происшествий обошлось посещение леса в Логойском районе депутатами Палаты представителей. Они присоединились к большой акции по озеленению – высадили 16 тысяч молодых сосен и берёз.


Для Марии Ленчевский это первый такой опыт. Вооружившись спецтехникой, депутаты с самого утра облагораживают делянку в логойских лесах. Процесс максимально упрощён. Лунки в почве помогает создавать лесопосадочная труба. Да и саженцы под рукой – в специальной ёмкости на поясе.  

8 рядов сосны и 2 ряда берёзы. По такой технологии сажают будущий лес. Новые партии саженцев работники лесхоза только успевают подвозить – на 3 гектара леса понадобилось 16 тысяч молодых растений.

История большого дерева начинается здесь, в питомнике. Семена высевают в кассеты. В теплицах создают оптимальные условия для роста: температура, влажность. Целый год пройдёт, прежде чем растения достигнут нужных размеров и будут готовы к высадке в открытый грунт.

Питомник в Логойском лесничестве появился лет 30 назад. Из 110 гектаров он занимает 24. Обновление требуется ровно половине подшефных территорий. Часть деревьев достигли возраста зрелости, а некоторые просто усохли.  

Акцию «Неделя леса» в нашей стране не пропускают вот уже 14 лет подряд. В прошлом году волонтёры высадили 23 млн деревьев.

Навести порядок в местах отдыха, посадить дерево, заложить аллею – под силу каждому. Посадочный материал и инвентарь лесхозы готовы выдать всем желающим.

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Без происшествий обошлось посещение леса в Логойском районе депутатами Палаты представителей. Они присоединились к большой акции по озеленению – высадили 16...
 
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