В Бразилии студент сыграл в русскую рулетку и проиграл

Источник материала: ОНТ

20-летний студент, проживающий в бразильском муниципалитете Жанауба, штат Минас-Жерайс, погиб в результате неудачи в русской рулетке. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на LADBible.

Кадес Эмануэль Пимента Сантос Норте скончался 1 апреля от огнестрельного ранения в голову. Он вместе с другом решил выпить и сыграть в русскую рулетку. У парней был револьвер 38-го калибра. Они зарядили один патрон в барабан и решили проверить свою удачу. Друг дважды рискнул жизнью и остался жив, а Норте с первого раза погиб.

Фото: Newsflash

Выживший бразилец утверждает, что до этого они играли в русскую рулетку как минимум четыре раза за шесть лет знакомства.

Неизвестно, будут ли полицейские продолжать расследование, но виновником инцидента признали самого Норте.

Фото: Pixabay

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