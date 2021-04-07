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Forbes опубликовал список богатейших людей планеты

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Forbes опубликовал список богатейших людей планеты

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты. На первом месте по-прежнему находится основатель компании Amazon Джефф Безос.

Состояние 57-летнего бизнесмена за год выросло на $64 миллиарда. Сейчас оно составляет $177 миллиардов.

На втором месте – Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla. Его состояние оценили в $151 миллиард. Ему удалось за год увеличить своё богатство в шесть раз.

Недалеко от Маска ушел Бернар Арно – президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy с состоянием в $150 миллиардов. По данным Forbes, его бюджет вырос почти в два раза.

На четвертом месте – основатель Microsoft Билл Гейтс с $124 миллиардами. 

Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние оценивается в $97 миллиардов.

В этом году в рейтинг миллиардеров Forbes добавилось 660 человек, теперь там 2755 человека. Их совокупное состояние побило рекорд и достигло $13,08 триллиона.

Фото: pixabay

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты. На первом месте по-прежнему находится основатель компании Amazon Джефф Безос. Состояние 57-летнего...
 
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