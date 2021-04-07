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Слушания по уголовному делу Белгазпромбанка: Бабарико выступил в суде

07.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Слушания по уголовному делу Белгазпромбанка: Бабарико выступил в суде

Продолжаются слушания по уголовному делу Белгазпромбанка. Сегодня бывший председатель правления Виктор Бабарико выступил в суде после того, как семь из восьми других фигурантов полностью признали вину и пояснили, как работала схема получения миллионных взяток и распределялся нелегальный доход.


Главный обвиняемый вновь попытался политизировать дело. Хотя сам фактически подтвердил, что топ-менеджеры банка принимали участие в деятельности коммерческих компаний, получавших финансирование в Белгазпромбанке. И это противоречит его же собственным словам – ранее Бабарико заявлял, что никакого отношения к этим структурам не имеет. А вот факты получения денег от коммерсантов (а это 31 миллион рублей) главный обвиняемый назвал «стартапом» отдельных работников. Другие фигуранты в один голос заявили: деньги получали, пользуясь служебным положением, за решение вопросов по финансированию некоторых коммерческих проектов. Вот как сторона защиты прокомментировала нестыковки по делу.    

– Мы вам уже сообщили о том, что в наши планы не входит дача персональных каких-то комментариев.

– Вы же заметили, что ваш клиент все-таки признал фактически получение взятки? 

– Я вам еще раз повторю, что сегодня в наши задачи не входит давать персональные комментарии СМИ.

Почему всё это тщательно скрывалось от акционеров, Бабарико не объяснил, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы.

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Продолжаются слушания по уголовному делу Белгазпромбанка. Сегодня бывший председатель правления Виктор Бабарико выступил в суде после того, как семь из восьми...
 
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