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Слушания по уголовному делу Белгазпромбанка: Бабарико выступил в суде
Источник материала: ОНТ
Продолжаются слушания по уголовному делу Белгазпромбанка. Сегодня бывший председатель правления Виктор Бабарико выступил в суде после того, как семь из восьми других фигурантов полностью признали вину и пояснили, как работала схема получения миллионных взяток и распределялся нелегальный доход.
Главный обвиняемый вновь попытался политизировать дело. Хотя сам фактически подтвердил, что топ-менеджеры банка принимали участие в деятельности коммерческих компаний, получавших финансирование в Белгазпромбанке. И это противоречит его же собственным словам – ранее Бабарико заявлял, что никакого отношения к этим структурам не имеет. А вот факты получения денег от коммерсантов (а это 31 миллион рублей) главный обвиняемый назвал «стартапом» отдельных работников. Другие фигуранты в один голос заявили: деньги получали, пользуясь служебным положением, за решение вопросов по финансированию некоторых коммерческих проектов. Вот как сторона защиты прокомментировала нестыковки по делу.
Почему всё это тщательно скрывалось от акционеров, Бабарико не объяснил, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы.
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Продолжаются слушания по уголовному делу Белгазпромбанка. Сегодня бывший председатель правления Виктор Бабарико выступил в суде после того, как семь из восьми...
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