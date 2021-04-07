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В рюкзаке ученицы начальной школы нашли кокаин
Источник материала: ОНТ
В городе Нью-Берн (США, штат Северная Каролина) девочка принесла в школу наркотики, сообщает газета
Случай произошел 30 марта. У юной школьницы в рюкзаке обнаружили пакет с 260 граммами наркотиков. След привел полицию к 27-летней Шэрай Бектон. Предположительно, она является матерью школьницы. Теперь её обвиняют в незаконной торговле наркотиками и жестоком обращении с детьми.
По данному делу продолжается расследование.
Фото: страница Craven County Sheriff's Office в Facebook
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В городе Нью-Берн (США, штат Северная Каролина) девочка принесла в школу наркотики, сообщает газета New York Post. Случай произошел 30 марта. У юной школьницы в рюкзаке...
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