В рюкзаке ученицы начальной школы нашли кокаин

Источник материала: ОНТ

В городе Нью-Берн (США, штат Северная Каролина) девочка принесла в школу наркотики, сообщает газета New York Post .

Случай произошел 30 марта. У юной школьницы в рюкзаке обнаружили пакет с 260 граммами наркотиков. След привел полицию к 27-летней Шэрай Бектон. Предположительно, она является матерью школьницы. Теперь её обвиняют в незаконной торговле наркотиками и жестоком обращении с детьми.

По данному делу продолжается расследование.

Фото: страница Craven County Sheriff's Office в Facebook

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