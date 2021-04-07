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Академия МВД хочет построить в центре Минска два корпуса. Местные: «20 метров до дома!»
Источник материала: Tut.by
В Академии МВД 6 апреля прошло обсуждение с презентацией проекта по строительству учебного корпуса и общежития для учебного заведения. На встречу собрался полный зал, местные жители высказались резко против и даже предлагали голосовать. Посмотрели, что собирается построить академия и для каких целей.
Презентацию проекта проводили в лекционном зале Академии МВД на Машерова, 6а. На входе около десятка курсантов досматривали людей, пришедших на встречу, еще по двое стояли у каждой лестницы. По словам слушателей, многих просили сдать в шкафчики для хранения телефоны, после возмущения одного из мужчин это требование сняли.
Проект представлял заместитель начальника Академии МВД — начальник управления финансов и тыла Николай Шваб, на некоторые вопросы также отвечал первый заместитель начальника академии Алексей Башан.
На встрече презентовали концепцию застройки за зданием Академии МВД — во дворе между домами по Красной, 14 и Независимости, 43. Там собираются построить общежитие и учебный корпус для курсантов.
Участок под строительство учебного корпуса находится в оперативном управлении академии, земля свободна от построек и готова к стройке. Участок под строительство общежития находится на придомовой территории, тут есть ветхие хозяйственные постройки и гаражи.
Заказчик работ — Академия МВД. Сроки строительства еще неизвестны.
Вот здесь можно посмотреть концепцию
Представители Академии МВД: «Вместо одного срубленного дерева — два саженца»
Во время презентации руководители академии сказали, что курсантам не хватает учебных помещений, они учатся в вечернее время, да и в целом в учебном заведении считают, что материальную базу нужно улучшить.
Так за академией планируют построить шестиэтажное общежитие на 225 человек. На цокольном этаже здания будет стрелковая галерея, на первом — спортивные залы.
Учебный пятиэтажный корпус рассчитан на 1200 человек, там будет столовая с кухней на 450 посадочных мест. Это в несколько раз больше площади существующей столовой.
— Сейчас наша столовая находится в здании, которое является объектом историко-культурной ценности, соответственно, его реконструкция невозможна, как и расширение площади. Строительство данного корпуса со столовой улучшит быт и режим питания наших курсантов, потому что в отдельных случаях наш обед длится дольше двух часов, — поделился подробностями быта курсантов заместитель начальника Академии МВД Николай Шваб.
На цокольном этаже будут подсобные помещения, на первом — столовая, второй-пятый этаж займут учебные аудитории.
По словам Шваба, предполагаемая площадь застройки охватывает примерно 75% ветхого строения с аварийными старыми гаражами, у которых нет регистрационного номера (они подлежат сносу), остальное — зеленая зона. Здесь планируют построить детскую площадку для жителей квартала.
— 10 лет назад это просто хотели снести — денег не хватило, — прервали презентацию местные жители и внесли пояснения. — Не было финансирования и отменили благоустройство этой зеленой зоны.
Под общежитие планируют вырубить восемь деревьев, под будущий учебный корпус на территории академии — четыре.
— Вместо одного (срубленного. — Прим. TUT.BY) дерева будет посажено два саженца, — сказал Шваб.
Людей интересовала высота зданий. По словам Шваба, с проспекта они видны не будут, общежитие планируют построить высотой в 19,2 метра, учебный корпус — 20 метров.
— Инсоляция же нарушается! — возмутились местные жители.
Шваб сказал, что проектировщики, компания «Студия Соколовских», учитывали такие моменты при разработке концепции.
Местные жители: «У нас нет дворовой и придомовой территории вообще»
После презентации проекта местные жители задали вопрос:
— На основании чего участок сквера выделяется вам? Есть решение Мингорисполкома?
— Сейчас у нас проходит общественное обсуждение, решение о выделении земли происходит на основании акта выбора земельного участка. Решений на данный момент никаких нет, — сказал Шваб.
Жители квартала также спросили, почему решили строить учебный корпус в этом месте, а не взялись реконструировать другие старые здания в центре города и на проспекте Машерова, а также почему не выбрали район новостроек.
— Строительство учебных корпусов завязано на образовательном процессе. Курсанты перемещаются между ними, — ответил Шваб.
Людей такой ответ не устроил, ведь в Минске во многих университетах корпуса и общежития находятся в разных концах города, студенты привыкли.
Также на встрече выяснилось, что на балансе академии и так есть девять общежитий, общей площадью 5478 квадратных метров. Шваб объяснил, что площадь на одного человека должна составлять 6 «квадратов», а сейчас у Академии МВД — 3,4 «квадрата» на человека, так что люди «проживают в стесненных условиях и делят одну аудиторию на несколько групп».
— Мы не против улучшения условия для курсантов, мы против ухудшения условий для нас, — сочувствовали местные и предложили строить здания в другом месте.
При этом люди все равно возмутились, почему академия не опирается на существующую материальную базу при наборе курсантов. Шваб ответил, что количество обучающихся планирует основной заказчик — МВД — исходя из того, сколько гарантированно будет трудоустроено выпускников.
«На презентации близость зданий не отражена — 20 метров до дома»
Люди были недовольны тем, что двор, где планируется стройка, совсем маленький, техника будет ездить по нему, кроме этого, в столовую будут ездить по утрам грузовики с продуктами. Также на проекте не отмечены жилые дома по соседству.
— У нас нет дворовой и придомовой территории вообще! Где нам с детьми гулять? Это единственная зеленая зона в нашем квартале! Мы живем практически на парковке, не учитываются выхлопы машин с проспекта Независимости, проспекта Машерова и нашей Красной, которая неизвестно как справляется с таким потоком. Кроме того, здесь будет перенаселение и переуплотнение, а на презентации близость зданий не отражена — 20 метров до дома! — возмущались жители района.
Минчане заметили, что строительство планируют вблизи с домом на Независимости, 43, объектом историко-культурной ценности.
Один житель обратил внимание, что проекта производства работ еще нет, поэтому считать вырубку деревьев бессмысленно на этом этапе.
— Не надо на плане точки рисовать! Не четыре дерева будет снесено, а половина посадок. Они что, с вертолета будут строить? Как эти техника будет перемещаться? — возмутился он.
Кроме этого жители обвинили администрацию района в том, что местные власти все эти годы не занимались благоустройством дворовой территории и снесли шлагбаумы, на которые местные скидывались.
— Корпуса МВД, почему-то я думаю, в ближайшее время, будут пустовать даже эти, — сорвал аплодисменты зала один из местных жителей. — Столько курсантов не нужно будет. В такое время сложно ставить вопрос такой стройки, мы здесь собрались, чтобы сказать, что нам это не надо.
На эти и другие претензии Шваб сказал отправлять письмо с замечаниями по общественному обсуждению. Протокол встречи не велся, по словам Шваба, по закону это не требуется.
Общественное
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6 апреля в Академии МВД прошло обсуждение с презентацией проекта по строительству учебного корпуса и общежития. На встрече собрался полный зал, местные жители...
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