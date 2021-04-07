Академия МВД хочет построить в центре Минска два корпуса. Местные: «20 метров до дома!»

Источник материала: Tut.by

В Академии МВД 6 апреля прошло обсуждение с презентацией проекта по строительству учебного корпуса и общежития для учебного заведения. На встречу собрался полный зал, местные жители высказались резко против и даже предлагали голосовать. Посмотрели, что собирается построить академия и для каких целей.





Презентацию проекта проводили в лекционном зале Академии МВД на Машерова, 6а. На входе около десятка курсантов досматривали людей, пришедших на встречу, еще по двое стояли у каждой лестницы. По словам слушателей, многих просили сдать в шкафчики для хранения телефоны, после возмущения одного из мужчин это требование сняли.

Проект представлял заместитель начальника Академии МВД — начальник управления финансов и тыла Николай Шваб, на некоторые вопросы также отвечал первый заместитель начальника академии Алексей Башан.



Алексей Башан

На встрече презентовали концепцию застройки за зданием Академии МВД — во дворе между домами по Красной, 14 и Независимости, 43. Там собираются построить общежитие и учебный корпус для курсантов.

Участок под строительство учебного корпуса находится в оперативном управлении академии, земля свободна от построек и готова к стройке. Участок под строительство общежития находится на придомовой территории, тут есть ветхие хозяйственные постройки и гаражи.



Николай Шваб

Заказчик работ — Академия МВД. Сроки строительства еще неизвестны.

Вот здесь можно посмотреть концепцию общежития , вот здесь — учебного корпуса .

Представители Академии МВД: «Вместо одного срубленного дерева — два саженца»





Во время презентации руководители академии сказали, что курсантам не хватает учебных помещений, они учатся в вечернее время, да и в целом в учебном заведении считают, что материальную базу нужно улучшить.

Так за академией планируют построить шестиэтажное общежитие на 225 человек. На цокольном этаже здания будет стрелковая галерея, на первом — спортивные залы.



Планируется, что так будет выглядеть общежитие. Справа — фасад Академии МВД. Скриншот из презентации, рендеры созданы компанией «Студия Соколовских»

Учебный пятиэтажный корпус рассчитан на 1200 человек, там будет столовая с кухней на 450 посадочных мест. Это в несколько раз больше площади существующей столовой.

— Сейчас наша столовая находится в здании, которое является объектом историко-культурной ценности, соответственно, его реконструкция невозможна, как и расширение площади. Строительство данного корпуса со столовой улучшит быт и режим питания наших курсантов, потому что в отдельных случаях наш обед длится дольше двух часов, — поделился подробностями быта курсантов заместитель начальника Академии МВД Николай Шваб.

На цокольном этаже будут подсобные помещения, на первом — столовая, второй-пятый этаж займут учебные аудитории.



Рендер учебного корпуса, он будет ближе располагаться к дому на Красной, 14. Там хотят разместить и столовую

По словам Шваба, предполагаемая площадь застройки охватывает примерно 75% ветхого строения с аварийными старыми гаражами, у которых нет регистрационного номера (они подлежат сносу), остальное — зеленая зона. Здесь планируют построить детскую площадку для жителей квартала.

— 10 лет назад это просто хотели снести — денег не хватило, — прервали презентацию местные жители и внесли пояснения. — Не было финансирования и отменили благоустройство этой зеленой зоны.

Под общежитие планируют вырубить восемь деревьев, под будущий учебный корпус на территории академии — четыре.

— Вместо одного (срубленного. — Прим. TUT.BY) дерева будет посажено два саженца, — сказал Шваб.





Людей интересовала высота зданий. По словам Шваба, с проспекта они видны не будут, общежитие планируют построить высотой в 19,2 метра, учебный корпус — 20 метров.

— Инсоляция же нарушается! — возмутились местные жители.

Шваб сказал, что проектировщики, компания «Студия Соколовских», учитывали такие моменты при разработке концепции.

Местные жители: «У нас нет дворовой и придомовой территории вообще»



Слева — дом на Независимости, 43, справа часть небольшого сквера, где будет вырубка под застройку, за ними виднеется здание академии

После презентации проекта местные жители задали вопрос:

— На основании чего участок сквера выделяется вам? Есть решение Мингорисполкома?

— Сейчас у нас проходит общественное обсуждение, решение о выделении земли происходит на основании акта выбора земельного участка. Решений на данный момент никаких нет, — сказал Шваб.

Жители квартала также спросили, почему решили строить учебный корпус в этом месте, а не взялись реконструировать другие старые здания в центре города и на проспекте Машерова, а также почему не выбрали район новостроек.

— Строительство учебных корпусов завязано на образовательном процессе. Курсанты перемещаются между ними, — ответил Шваб.



Этот сарай планируется снести, за ним находится здание академии МВД

Людей такой ответ не устроил, ведь в Минске во многих университетах корпуса и общежития находятся в разных концах города, студенты привыкли.

Также на встрече выяснилось, что на балансе академии и так есть девять общежитий, общей площадью 5478 квадратных метров. Шваб объяснил, что площадь на одного человека должна составлять 6 «квадратов», а сейчас у Академии МВД — 3,4 «квадрата» на человека, так что люди «проживают в стесненных условиях и делят одну аудиторию на несколько групп». По словам представителя академии, курсантов не станет больше, а стройка — это решение вопроса тех, кто учится на Машерова, 6а.

— Мы не против улучшения условия для курсантов, мы против ухудшения условий для нас, — сочувствовали местные и предложили строить здания в другом месте.





При этом люди все равно возмутились, почему академия не опирается на существующую материальную базу при наборе курсантов. Шваб ответил, что количество обучающихся планирует основной заказчик — МВД — исходя из того, сколько гарантированно будет трудоустроено выпускников.

«На презентации близость зданий не отражена — 20 метров до дома»



Аварийное здание, которое планируют снести под застройку — на переднем плане, за ним — жилой дом на Красной, 14

Люди были недовольны тем, что двор, где планируется стройка, совсем маленький, техника будет ездить по нему, кроме этого, в столовую будут ездить по утрам грузовики с продуктами. Также на проекте не отмечены жилые дома по соседству.

— У нас нет дворовой и придомовой территории вообще! Где нам с детьми гулять? Это единственная зеленая зона в нашем квартале! Мы живем практически на парковке, не учитываются выхлопы машин с проспекта Независимости, проспекта Машерова и нашей Красной, которая неизвестно как справляется с таким потоком. Кроме того, здесь будет перенаселение и переуплотнение, а на презентации близость зданий не отражена — 20 метров до дома! — возмущались жители района.





Минчане заметили, что строительство планируют вблизи с домом на Независимости, 43, объектом историко-культурной ценности.

Один житель обратил внимание, что проекта производства работ еще нет, поэтому считать вырубку деревьев бессмысленно на этом этапе.

— Не надо на плане точки рисовать! Не четыре дерева будет снесено, а половина посадок. Они что, с вертолета будут строить? Как эти техника будет перемещаться? — возмутился он.

Кроме этого жители обвинили администрацию района в том, что местные власти все эти годы не занимались благоустройством дворовой территории и снесли шлагбаумы, на которые местные скидывались.



Справа — дом на Красной, 14, слева видны ветхие постройки, которые снесут, за ним — Академия МВД

— Корпуса МВД, почему-то я думаю, в ближайшее время, будут пустовать даже эти, — сорвал аплодисменты зала один из местных жителей. — Столько курсантов не нужно будет. В такое время сложно ставить вопрос такой стройки, мы здесь собрались, чтобы сказать, что нам это не надо.

На эти и другие претензии Шваб сказал отправлять письмо с замечаниями по общественному обсуждению. Протокол встречи не велся, по словам Шваба, по закону это не требуется.

Общественное обсуждение проводится с 22 марта по 15 апреля. Замечания и предложения по проекту можно отправить в администрацию Советского района Минска: Минск, 220 013, улица Дорошевича, 8. e-mail: sovadm@minsk.gov.by. А также — в учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»: 220 005, Минск, проспект Машерова, 6. е-mail: 2 892 335@mail.ru, телефон +375172892202, +375172892309, факс +375172892322. Замечания передадут в градостроительный совет.