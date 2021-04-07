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В Беларуси намерены государственный контент сделать доминирующим

07.04.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси намерены государственный контент сделать доминирующим
В Беларуси намерены государственный контент сделать доминирующим, заявил новый министр информации Владимир Перцов.

Перцов отметил, что руководством страны поставлены конкретные задачи по реорганизации работы министерства в соответствии с требованиями времени и той информационной войной, которая сейчас ведется.

Он считает: нужно реагировать оперативнее, таким образом, «чтобы не бить по хвостам, как говорят в народе, а планировать работу СМИ по замещению информационного поля государственным контентом в эпоху такого информационного противоборства».

«Чтобы наш контент был доминирующим, чтобы работа наших журналистов была еще более яркой, качественной», - сказал Перцов. Его цитирует БелТА.

Перцов пообещал уделить большое внимание всему медиаландшафту страны.

«В нашем медиаландшафте, это еще предстоит доподлинно изучить, имеется достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями Беларуси, соответственно, повестку дня, настроения людей формируют в том числе и иностранные производители, вещатели. Мы будем в равной степени демократичны, как лидирующие демократичные государства - вот какие правила они разработали и применяют у себя, вы их прекрасно знаете, такие же мы должны применять у себя, потому что время заставляет», - заявил новый министр.

Кроме того, по его словам, работа министерства и всех подведомственных структур будет меняться таким образом, чтобы оперативно реагировать на информационную повестку.
 
 
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