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РосСМИ: «Главный союзник тоже нынче не поддерживает просто так»

07.04.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

РосСМИ: «Главный союзник тоже нынче не поддерживает просто так»
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Тема конституционной реформы и ожидаемого транзита власти популярна у российских медиа, независимо от формы собственности. Но если в начале осени 2020 года журналисты и гости программ называли примерные даты (до нового года, январь-февраль) и даже контуры (передача власти от Лукашенко другим фигурам), то сейчас любая конкретика отсутствует.

Касательно формата конституционной реформы и ключевых изменений вводится тезис о стремлении Лукашенко лавировать между Западом и Востоком, сохраняя при этом всю полноту власти. Транслируется нарратив о необходимости транзита и его неизбежности, но при этом аудиторию подводят к мысли, что беларусские власти всячески тормозят процесс и не желают его.

Подчёркивается, что политические изменения – ожидаемый и желанный результат для Кремля. Российские элиты требуют новой конфигурации власти, поддерживая Лукашенко лишь ситуативно. «Ъ» подчеркивает появившийся прагматизм в беларусско-российских отношениях, когда «главный союзник тоже нынче не поддерживает просто так, любой проект должен окупаться».

При этом продолжается упорное именование государственными СМИ и «Коммерсантом» Беларуси просто республикой, что вызывает у аудитории, прежде всего российской, восприятие Беларуси наравне с республиками, которые входят в состав РФ, а не как не независимого государства.

Эта форма накладывается на ранее сформированные тезисные рамки:

- слабость и неэффективность беларусской власти и ее неспособность справится с ситуацией в стране самостоятельно;

- беларусские власти всячески затягивают конституционную реформу и транзит власти;

- действия оппозиции деструктивны и влекут за собой негативные последствия для страны, в том числе в виде санкций. На которые беларусские власти вынуждены реагировать контрсанкциями.

Таким образом, российские СМИ формируют у своей аудитории твёрдое убеждение, что любой формат конституционной реформы в Беларуси, не согласованный с РФ и проведённый без учёта её интересов, губителен для беларусских элит и беларусской государственности.
 
 
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Контрсанкции, конституционная реформа и транзит власти в российских СМИ
 
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