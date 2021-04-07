Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РосСМИ: «Главный союзник тоже нынче не поддерживает просто так» Контрсанкции, конституционная реформа и транзит власти в российских СМИ

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Тема конституционной реформы и ожидаемого транзита власти популярна у российских медиа, независимо от формы собственности. Но если в начале осени 2020 года журналисты и гости программ называли примерные даты (до нового года, январь-февраль) и даже контуры (передача власти от Лукашенко другим фигурам), то сейчас любая конкретика отсутствует.Касательно формата конституционной реформы и ключевых изменений вводится тезис о стремлении Лукашенко лавировать между Западом и Востоком, сохраняя при этом всю полноту власти. Транслируется нарратив о необходимости транзита и его неизбежности, но при этом аудиторию подводят к мысли, что беларусские власти всячески тормозят процесс и не желают его.Подчёркивается, что политические изменения – ожидаемый и желанный результат для Кремля. Российские элиты требуют новой конфигурации власти, поддерживая Лукашенко лишь ситуативно. «Ъ» подчеркивает появившийся прагматизм в беларусско-российских отношениях, когда «главный союзник тоже нынче не поддерживает просто так, любой проект должен окупаться».При этом продолжается упорное именование государственными СМИ и «Коммерсантом» Беларуси просто республикой, что вызывает у аудитории, прежде всего российской, восприятие Беларуси наравне с республиками, которые входят в состав РФ, а не как не независимого государства.Эта форма накладывается на ранее сформированные тезисные рамки:- слабость и неэффективность беларусской власти и ее неспособность справится с ситуацией в стране самостоятельно;- беларусские власти всячески затягивают конституционную реформу и транзит власти;- действия оппозиции деструктивны и влекут за собой негативные последствия для страны, в том числе в виде санкций. На которые беларусские власти вынуждены реагировать контрсанкциями.Таким образом, российские СМИ формируют у своей аудитории твёрдое убеждение, что любой формат конституционной реформы в Беларуси, не согласованный с РФ и проведённый без учёта её интересов, губителен для беларусских элит и беларусской государственности.