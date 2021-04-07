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Канадские черви размером со змею выползли на поверхность и устроили оргию
Источник материала: UDF
Фото: страница Louise Page в Facebook
Скопление беспозвоночных длиной до 30 сантиметров заметил один из жителей острова. Он снял плывущего червя на видео и опубликовал ролик в Facebook. «Их было штук 20 или около того, — написал мужчина. — Они плавали вокруг, привлеченные светом. Кто-нибудь знает, что это за существа?»
Морской биолог Луиза Пейдж (Louise Page) из Университета Виктории определила, что ему попались морские черви, относящиеся к виду Nereis brandti. По ее словам, большую часть времени они проводят, зарывшись в песок, и лишь раз в году поднимаются на поверхность для размножения. «Они все плывут вверх по водному столбу, и самцы, и самки в одно время и место, чтобы устроить там большую оргию», — объяснила она.
Из отложенных червями яиц вскоре вылупляются личинки, которые поначалу напоминают сороконожек: их тело разделено на сегменты с несколькими парами отростков, отдельными почками и половыми органами. Когда они подрастут, то потеряют отростки, тоже закопаются в песок и не будут показываться оттуда еще год.
В 2020 году сообщалось, что в пригороде американского города Ричмонд, штат Вирджиния, заметили огромного хищного червя с острова Калимантан. Они попали в США около ста лет назад и с тех пор успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины. В Вирджинии до сих пор почти не встречались.
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Скопление беспозвоночных длиной до 30 сантиметров заметил один из жителей острова.
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