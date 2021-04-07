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Канадские черви размером со змею выползли на поверхность и устроили оргию

07.04.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Канадские черви размером со змею выползли на поверхность и устроили оргию
Фото: страница Louise Page в Facebook
На канадском острове Ванкувер из песка выползли сотни червей размером со змею. Об этом пишет The Abbotsford News.

Скопление беспозвоночных длиной до 30 сантиметров заметил один из жителей острова. Он снял плывущего червя на видео и опубликовал ролик в Facebook. «Их было штук 20 или около того, — написал мужчина. — Они плавали вокруг, привлеченные светом. Кто-нибудь знает, что это за существа?»

Морской биолог Луиза Пейдж (Louise Page) из Университета Виктории определила, что ему попались морские черви, относящиеся к виду Nereis brandti. По ее словам, большую часть времени они проводят, зарывшись в песок, и лишь раз в году поднимаются на поверхность для размножения. «Они все плывут вверх по водному столбу, и самцы, и самки в одно время и место, чтобы устроить там большую оргию», — объяснила она.

Из отложенных червями яиц вскоре вылупляются личинки, которые поначалу напоминают сороконожек: их тело разделено на сегменты с несколькими парами отростков, отдельными почками и половыми органами. Когда они подрастут, то потеряют отростки, тоже закопаются в песок и не будут показываться оттуда еще год.

В 2020 году сообщалось, что в пригороде американского города Ричмонд, штат Вирджиния, заметили огромного хищного червя с острова Калимантан. Они попали в США около ста лет назад и с тех пор успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины. В Вирджинии до сих пор почти не встречались.
 
 
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Скопление беспозвоночных длиной до 30 сантиметров заметил один из жителей острова.
 
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