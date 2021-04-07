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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сахар оказался вреден для мышц Ученые Токийского столичного университета показали, что мышцы лучше всего регенерируют при низком содержании сахара в крови.

Ученые Токийского столичного университета показали, что мышцы лучше всего регенерируют при низком содержании сахара в крови. Это опровергает точку зрения, согласно которой большое количество глюкозы помогают жизнедеятельности клеток млекопитающих. В данном случае выгоду получают клетки-сателлиты скелетных мышц — особый тип стволовых клеток, участвующих в восстановлении тканей. О новом вреде сахара сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, статья с результатами исследований опубликована в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.Сателлитные клетки скелетных мышц покрывают клетки мышечных волокон. Когда волокна повреждаются, сателлитные клетки активируются, размножаются и, наконец, сливаются с мышечными клетками, восстанавливая их. Ученые обнаружили, что, хотя глюкоза необходима для развития клеток, высокий уровень углеводов оказал негативное влияние на рост клеток-сателлитов.В экспериментах со средами с высоким содержанием глюкозы культуры сателлитных клеток всегда оказывались смешаны с другими типами клеток, которые росли и размножались в ответ на высокий уровень сахара. Исследователи уменьшили концентрацию углеводов и получили чистую линию сателлитных клеток, подавив развитие других типов клеток. По мнению исследователей, это указывает на то, что сателлиты получают для себя энергию из другого источника, однако определить его помогут будущие исследования.Результаты научной работы объясняют, почему у пациентов с диабетом и высоким уровнем сахара в крови наблюдается потеря мышечной массы. В будущем они также помогут разработать методы поддержки здоровья мышц.