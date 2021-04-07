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Какие столичные концерты должны пройти в апреле? А какие перенесли? Вот список
Источник материала: Tut.by
Кажется, апрель — первый месяц в постковидной реальности, когда большинство запланированных концертов в столице должно состояться. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие крупные мероприятия апреля запланированы, а какие — уже точно перенесены или отменены.
Концерты, которые точно не пройдут в апреле
Концерты, которые должны пройти в апреле
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Кажется, апрель - первый месяц в постковидной реальности, когда большинство запланированных концертов в столице все-таки состоятся. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие...
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