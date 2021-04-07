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Какие столичные концерты должны пройти в апреле? А какие перенесли? Вот список

07.04.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, апрель — первый месяц в постковидной реальности, когда большинство запланированных концертов в столице должно состояться. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие крупные мероприятия апреля запланированы, а какие — уже точно перенесены или отменены.

Важно: следите за интересующими вас событиями отдельно и внимательно, ведь в течение месяца все может поменяться.

Концерты, которые точно не пройдут в апреле


Концерт Loqiemean в 2019 году. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
  • 9 апреля — Дворец спорта — Стас Михайлов (перенос на 12 ноября)
  • 10 апреля — Re:Public — Трибьют «Сектор газа» (перенос на 19 ноября)
  • 10 апреля — «Минск-Арена» — Monatik (перенос на 16 октября)
  • 10, 11 апреля — Центральный дом офицеров — Слава Комиссаренко (отмена)
  • 11 апреля — Re:Public — Loqiemean (перенос на 18 ноября)
  • 16 апреля — Re:Public — Jeembo (перенос на 13 ноября)
  • 21 апреля — КЗ «Минск» — «Бэйс» (отмена)
  • 22 апреля — Prime Hall — Feduk (перенос на 28 октября)
  • 24 апреля — Re:Public — «Аффинаж» (перенос на 28 мая)

Концерты, которые должны пройти в апреле


Концерт Intelligency. Фото: vk.com/public_intelligency_live

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Теги: Минск
 
 
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Кажется, апрель - первый месяц в постковидной реальности, когда большинство запланированных концертов в столице все-таки состоятся. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие...
 
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