Какие столичные концерты должны пройти в апреле? А какие перенесли? Вот список

Источник материала: Tut.by

Кажется, апрель — первый месяц в постковидной реальности, когда большинство запланированных концертов в столице должно состояться. AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие крупные мероприятия апреля запланированы, а какие — уже точно перенесены или отменены.

Важно: следите за интересующими вас событиями отдельно и внимательно, ведь в течение месяца все может поменяться.

Концерты, которые точно не пройдут в апреле



Концерт Loqiemean в 2019 году . Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Концерты, которые должны пройти в апреле



Концерт Intelligency. Фото: vk.com/public_intelligency_live