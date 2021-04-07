Без единого посещения. В каких банках можно выпустить карту полностью удаленно

Источник материала: Tut.by

У нас часто не хватает времени на себя и свои увлечения, не говоря про то, чтобы сходить, например, в банк или на почту. А ведь случается, что очень нужно. К счастью, сейчас многие вопросы можно решить онлайн, и выпуск карты не исключение. FINANCE.TUT.BY узнал, в каких банках можно заказать «пластик», ни разу не посещая отделение, что для этого нужно и сколько стоит доставка.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В таблице указана информация по личным дебетовым картам.

В 15 белорусских банках для оформления «пластика» совсем не обязательно посещать банк — заявку на изготовление карты можно оставить онлайн, кроме того, предусмотрена доставка. «Пластик» придет вам на почту либо курьер доставит по указанному адресу. Почти всегда эта услуга бесплатная, только в РРБ-Банке она стоит 13 BYN, в Приорбанке — комиссия зависит от типа карты, кроме карты «Яркая», которая будет бесплатна для новых клиентов.

При полностью удаленном выпуске карты, пин-код приходит либо в специальном конверте, либо в sms на указанный номер, либо можно создать свой пин в приложении (в каждом банке по-разному), но для начала нужно активировать «пластика» в мобильном или интернет-банкинге.

В Беларусбанке , БТА Банке , Банке Решение , Цептер Банке доставки нет, зато карту можно заказать онлайн — в отделение придется прийти только один раз.

В Белагропромбанке карту можно заказать либо онлайн и потом прийти забирать в отделение, либо оформить «пластик» в банке лично с доставкой (в Минске — 15 BYN, в других городах — 20 BYN).

Чтобы выпустить карту в Paritetbank (возможна запись в отделение на определенное время) или Франсабанке , нужно будет посетить банк два раза — онлайн-оформление и доставка недоступны.

Название банка Как выпустить карту онлайн Способ и срок доставки Альфа-Банк Можно заказать карту через приложение InSync. Если вы не клиент банка, то возможна регистрация через МСИ (межбанковскую систему идентификации) при оформлении Пакета решений. По почте бесплатно доставляют по всей стране. Карта будет изготовлена и доставлена в течение 5 дней. Можно будет отследить доставку карты по предоставленному трек-номеру. После получения нужно активировать ее в приложении и придумать пин-код. Банк БелВЭБ Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении UP или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. В Минске карта изготавливается до 6 рабочих дней, в других городах — до 10 + 1−3 дня на пересылку почтой. Пин-код приходит в sms. Белгазпромбанк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта высылается в срок до 3 рабочих дней, остальное время доставки зависит от почты. Пин-код приходит в sms. Белинвестбанк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. С доставкой можно оформить только карту с индивидуальным дизайном (MasterCard Gold). По Минску доставка происходит в течение 2−3 дней, по стране — в течение 4−10 дней. Письмо с картой почтальон приносит по указанному адресу. Пин-код приходит в sms после активации карты. Белорусский народный банк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка (через МСИ). Бесплатная доставка курьером по всей стране. Карта изготавливается и доставляется в течение 7−10 дней. Пин-код приходит в sms. БПС-Сбербанк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке только если вы клиент банка. Бесплатная доставка курьером по всей стране. Карта изготавливается в срок до 15 дней и доставляется в Минск и областные центры — 1 день, районные центры — до 2 дней. Пин-код можно установить самостоятельно в и-банкинге. БСБ Банк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении, интернет-банке или позвонив сall-центр, в том числе если вы не клиент банка. Доставка (бесплатная) возможна только по Минску. Карта изготавливается в течение 2−3 рабочих дней, после этого с клиентом связывается сотрудник для уточнения времени доставки. Пин-код предоставляется в конверте. Банк ВТБ Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается в срок до 3 дней, доставка — в течение 1−3 рабочих дней, зависит от почты. Пин-код приходит в sms. Банк Дабрабыт Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается и доставляется в Минске до 5 рабочих дней, в иных городах — до 10. Пин-код приходит в sms. Идея Банк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается в срок до 7 рабочих дней, если именная, неименная — отправляется сразу. Доставка почтой — в течение 1−3 дней. Пин-код приходит в sms. МТБанк Можно оформить заявку на выпуск карты в чате банка или по телефону, в том числе если вы не клиент банка. Доставка (бесплатная) возможна только неименных карт по всей стране. В Минске карты доставляются каждый будний день, в иные части страны — в течение нескольких дней. Пин-код приходит в sms. Приорбанк Можно оформить заявку на выпуск карты в чате банка, в том числе если вы не клиент банка. Возможна курьерская доставка в Минск (+10 км от Минска), Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Брест, Слуцк, Солигорск, Жлобин и Барановичи. Карты доставляются по вторникам и четвергам. В большинстве случаев стоимость - 10 BYN, карту «Яркая» новым клиентам доставят бесплатно. Пин-код приходит либо в специальном конверте, либо можно установить самому в приложении. РРБ-Банк Можно оформить заявку на выпуск карты в интернет-банкинге, в том числе если вы не клиент банка. Стоимость доставки одной карты 13 рублей. Доставка осуществляется по всей стране, стоимость — 13 BYN. Карта изготавливается в срок до 10 рабочих дней. Пин-код приходит в конверте. Статусбанк Можно оформить заявку на выпуск карты (только Статускарты) в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается в срок до 10 рабочих дней, доставка почтой — в течение 1−3 дней. Пин-код приходит в sms. Технобанк Можно оформить заявку, позвонив в контакт-центр, или в интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка курьером по всей стране (карты Green и ДостатОК не доставляются) Карта изготавливается в срок до 10 рабочих дней, доставка — в течение 1−3 дней. Пин-код приходит в sms.

Название банка Как выпустить карту онлайн Способ и срок доставки Альфа-Банк Можно заказать карту через приложение InSync. Если вы не клиент банка, то возможна регистрация через МСИ (межбанковскую систему идентификации) при оформлении Пакета решений. По почте бесплатно доставляют по всей стране. Карта будет изготовлена и доставлена в течение 5 дней. Можно будет отследить доставку карты по предоставленному трек-номеру. После получения нужно активировать ее в приложении и придумать пин-код. Банк БелВЭБ Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении UP или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. В Минске карта изготавливается до 6 рабочих дней, в других городах — до 10 + 1−3 дня на пересылку почтой. Пин-код приходит в sms. Белгазпромбанк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта высылается в срок до 3 рабочих дней, остальное время доставки зависит от почты. Пин-код приходит в sms. Белинвестбанк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. С доставкой можно оформить только карту с индивидуальным дизайном (MasterCard Gold). По Минску доставка происходит в течение 2−3 дней, по стране — в течение 4−10 дней. Письмо с картой почтальон приносит по указанному адресу. Пин-код приходит в sms после активации карты. Белорусский народный банк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка (через МСИ). Бесплатная доставка курьером по всей стране. Карта изготавливается и доставляется в течение 7−10 дней. Пин-код приходит в sms. БПС-Сбербанк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке только если вы клиент банка. Бесплатная доставка курьером по всей стране. Карта изготавливается в срок до 15 дней и доставляется в Минск и областные центры — 1 день, районные центры — до 2 дней. Пин-код можно установить самостоятельно в и-банкинге. БСБ Банк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении, интернет-банке или позвонив сall-центр, в том числе если вы не клиент банка. Доставка (бесплатная) возможна только по Минску. Карта изготавливается в течение 2−3 рабочих дней, после этого с клиентом связывается сотрудник для уточнения времени доставки. Пин-код предоставляется в конверте. Банк ВТБ Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается в срок до 3 дней, доставка — в течение 1−3 рабочих дней, зависит от почты. Пин-код приходит в sms. Банк Дабрабыт Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается и доставляется в Минске до 5 рабочих дней, в иных городах — до 10. Пин-код приходит в sms. Идея Банк Можно оформить заявку на выпуск карты в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается в срок до 7 рабочих дней, если именная, неименная — отправляется сразу. Доставка почтой — в течение 1−3 дней. Пин-код приходит в sms. МТБанк Можно оформить заявку на выпуск карты в чате банка или по телефону, в том числе если вы не клиент банка. Доставка (бесплатная) возможна только неименных карт по всей стране. В Минске карты доставляются каждый будний день, в иные части страны — в течение нескольких дней. Пин-код приходит в sms. Приорбанк Можно оформить заявку на выпуск карты в чате банка, в том числе если вы не клиент банка. Возможна курьерская доставка в Минск (+10 км от Минска), Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Брест, Слуцк, Солигорск, Жлобин и Барановичи. Карты доставляются по вторникам и четвергам. В большинстве случаев стоимость - 10 BYN, карту «Яркая» новым клиентам доставят бесплатно. Пин-код приходит либо в специальном конверте, либо можно установить самому в приложении. РРБ-Банк Можно оформить заявку на выпуск карты в интернет-банкинге, в том числе если вы не клиент банка. Стоимость доставки одной карты 13 рублей. Доставка осуществляется по всей стране, стоимость — 13 BYN. Карта изготавливается в срок до 10 рабочих дней. Пин-код приходит в конверте. Статусбанк Можно оформить заявку на выпуск карты (только Статускарты) в мобильном приложении или интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка почтой по всей стране. Карта изготавливается в срок до 10 рабочих дней, доставка почтой — в течение 1−3 дней. Пин-код приходит в sms. Технобанк Можно оформить заявку, позвонив в контакт-центр, или в интернет-банке, в том числе если вы не клиент банка. Бесплатная доставка курьером по всей стране (карты Green и ДостатОК не доставляются) Карта изготавливается в срок до 10 рабочих дней, доставка — в течение 1−3 дней. Пин-код приходит в sms.