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Лига чемпионов. «Реал» и «МанСити» сделали первый шаг для выхода в полуфинал
Источник материала: Навiны
Во вторник началась четвертьфинальная стадия розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
На «Альфредо ди Стефано» «Реал» взял верх над «Ливерпулем» — 3:1 (Жуниор, 27, 65, Асенсио, 36; Салах, 51).
В свою очередь «Манчестер Сити» в родных пенатах переиграл «Боруссию» — 2:1 (Де Брейне, 19, Фоден, 90; Ройс, 84).
Сегодня свои первые матчи проведут: «Бавария» и ПСЖ, а также «Порту» и «Челси».
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Во вторник началась четвертьфинальная стадия розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
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