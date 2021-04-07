Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома у водохранилища Вяча

Источник материала: Tut.by

На днях мы показывали , как выглядят самые дешевые дома у Минского моря. Сегодня посмотрим, что представляют собой такие объекты возле живописного водохранилища Вяча. Как выглядят и сколько стоят дома (а не дачи, где нельзя «прописаться») у этого водоема — в материале.

В Мочанах

За 54,8 тысячи долларов продается дом в деревне Мочаны.













Дом деревянный. Обложен кирпичом. Площадь — 57 квадратных метров. Участок — 25 соток.

















Отопление — печное. На участке есть отдельно стоящий погреб и деревянный сарай. Подъездные пути — асфальт и 100 метров по утрамбованной гравийной дороге.

В Дофаренции

За 65 тысяч долларов продается дом 2013 года в деревне Дофаренция — через дорогу от Вячи.

















Это дом из оцилиндрованного бревна 220 мм на свайном фундаменте. Площадь — 109 квадратных метров. Участок — 11 соток.

















В доме имеется все необходимое для круглогодичного проживания, сказано в объявлении. Здесь есть центральное газоснабжение, водопровод, канализация, газовый котел BOSCH, алюминиевые радиаторы отопления, стеклопакеты REHAU, электрика SCHNEIDER. Интернет — оптоволокно. Есть также сауна и душевая с выливной купелью.

В Марковщине

За 90 тысяч долларов продается дом 2000 года на улице Нагорной в деревне Марковщина.













Дом построен из кирпича. Площадь — 156 квадратных метров.

















Отопление — газовое. Есть центральные водопровод и канализация, а также мебель и техника. В дворе растут сосны, ели, березы, орех, можжевельник, липа, клен, цветы, туи, акация и виноград. Есть большая беседка и коптилка. Гараж — в цокольном этаже.