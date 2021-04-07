|
Правозащитница Броницкая не задержана, но после обыска вызвана на допрос
Источник материала: Партизан
В Минске в квартире правозащитницы Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск. Об этом рассказала
Фото из соцсетей
Как уточняет правозащитница, обыск проходит и в минской квартире родителей Броницкой.
Позже Лойка сообщила, что обыск у Броницкой закончился. По словам правозащитницы, его проводили по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). У нее изъяли технику и деньги. Броницкую вызвали на допрос в Главное следственное управление к 11 часам утра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в квартире правозащитницы Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск. Об этом рассказала «Медиазоне» правозащитница Human Constanta Наста Лойка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)