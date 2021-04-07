











Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Хотя суть "правонарушений" в том, что правозащитники помогали выплачивать штрафы задержанным на протестах, а также готовили наблюдателей-волонтеров для мониторинга ситуации на акциях протеста, в изоляторах и судах.





Сегодня, на 10 часов утра на допрос в центральный аппарат Следственного комитета вызвали председателя Правозащитного центра” Вясна " Алеся Беляцкого.





Вызываются на допросы также правозащитники в Светлогорске и Мозыре.





Фактически, за март - апрель через допросы и задержания по делу "весны" прошло несколько десятков правозащитников, волонтеров и журналистов во многих городах Беларуси.





Напомним, 16 февраля, в рамках уголовного дела состоялись десятки обысков у членов организации, а также в офисе ПЦ "Вясна"на пр. Независимости 78а и на Мержинского в Минске, а во второй половине дня дома у председателя организации Алеся Беляцкого.





Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Лосица(Речица).





11 международных правозащитных организаций, включая Amnesty International, выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, прекратить преследования правозащитников.







