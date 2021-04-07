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На допрос в Следственный комитет вызвали руководителя "Вясны" Алеся Беляцкого

07.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, седьмого апреля, продолжаются допросы в Следственном комитете членов правозащитного центра” Весна", волонтеров и общественных активистов по всей Беларуси.




Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Хотя суть "правонарушений" в том, что правозащитники помогали выплачивать штрафы задержанным на протестах, а также готовили наблюдателей-волонтеров для мониторинга ситуации на акциях протеста, в изоляторах и судах.

Сегодня, на 10 часов утра на допрос в центральный аппарат Следственного комитета вызвали председателя Правозащитного центра” Вясна " Алеся Беляцкого.

Вызываются на допросы также правозащитники в Светлогорске и Мозыре.

Фактически, за март - апрель через допросы и задержания по делу "весны" прошло несколько десятков правозащитников, волонтеров и журналистов во многих городах Беларуси.

Напомним, 16 февраля, в рамках уголовного дела состоялись десятки обысков у членов организации, а также в офисе ПЦ "Вясна"на пр. Независимости 78а и на Мержинского в Минске, а во второй половине дня дома у председателя организации Алеся Беляцкого.

Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Лосица(Речица).

11 международных правозащитных организаций, включая Amnesty International, выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, прекратить преследования правозащитников.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В среду, седьмого апреля, продолжаются допросы в Следственном комитете членов правозащитного центра” Весна", волонтеров и общественных активистов по всей...
 
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