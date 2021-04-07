Ищете мощный смартфон? Вот сколько стоят в Беларуси пять самых производительных моделей в мире

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг с самыми производительными Android-смартфонами, прошедшими тестирование в марте. Посмотрели на девайсы в списке и рассказываем о пятерке мощнейших, а также ценнике на них в Беларуси.

Десятка самых мощных телефонов на операционной системе Android (от десятого к первому месту) по версии бенчмарка AnTuTu (версии v8) по состоянию на конец марта выглядит так: OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S21+, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, ASUS ROG Phone 3, Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon 888), Xiaomi Mi 11, iQOO7 и ASUS ROG Phone 5. Девайсы набрали соответственно от 609,6 до 731,3 тысячи баллов.

Не все из названных выше телефонов продаются у нас в официальной рознице или обычных интернет-магазинах. Но большинство, если поискать, получится найти. Ниже кратко рассказываем о пяти таких смартфонах и приводим их цены.



Фото: androidauthority.com

Балл в AnTuTu: 632,8 тысячи, цена — от 3−3,2 тысячи рублей

Смартфоны Huawei официально представлены в Беларуси, но именно эту модель получится купить только в «серых» интернет-магазинах.

Напомним: как и другие девайсы компании, Mate 40 Pro «из коробки» не оснащается сервисами Google из-за американских санкций против Huawei. Если задаться целью, можно установить их «вручную», но такое решение вряд ли подойдет всем. По умолчанию довольствоваться придется фирменным магазином приложений AppStore.

Впрочем, если такое ограничение вас не смущает, то Mate 40 Pro — флагманский смартфон без каких-либо оговорок. В нем используется фирменный процессор Kirin 9000, поддерживающий 5G-сети, не менее 8 ГБ оперативной памяти, а также батарея на 4400 мАч с ускоренной 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядками. Экран — на 6,76 дюйма с OLED-матрицей частотой в 90 Гц.

Кроме того, смартфон может похвастаться выдающейся фотосистемой, разработанной совместно с Leica: телефон включает фотодатчики на 50 Мп (f/1.9, 1/1.28″, 1.22µm), 12 Мп (перископ, 5-кратный оптический зум) и 20 Мп («ширик», f/1.8). Разумеется, в активе и продвинутая система автоматического улучшения изображения на базе ИИ-алгоритмов.





Балл в AnTuTu — 635,4 тысячи, цена — от 3−3,2 тысячи рублей

Речь про международную версию смартфона с фирменным процессором Exynos 2100, которая официально продается и в Беларуси. Судя по тестам в Сети, разница по производительности между таким Galaxy S21 Ultra и модификацией на процессоре Snapdragon 888 не самая значительная. Впрочем, последняя в AnTuTu набирает порядка 673 тысяч очков. Если задаться целью, то у нас выйдет купить и версию на Snapdragon 888, но локальной гарантии производителя ожидать тогда не стоит, да и найти ее сложнее.

В остальном девайсы не отличить друг от друга: есть поддержка 5G-сетей, батарейки на 5000 мАч с 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядками, не менее 12 ГБ оперативной памяти, стереодинамики, защита от воды и пыли, опциональная поддержка пера S Pen (докупается отдельно, места в корпусе для стилуса нет), а также экран на 6,8 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED и частотой обновления в 120 Гц.

Отдельно выделяют камеру: она состоит из датчиков разрешением в 108 Мп (f/1.8, 1/1.33″, 0.8µm), 10 Мп (перископ, 10-кратный оптический зум), 10 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум) и 12 Мп («ширик», f/2.2). Разумеется, не отказались и от системы улучшения кадров на базе ИИ-алгоритмов.



Фото: GSMArena

Балл в AnTuTu — 643,5 тысячи, цена — от 2 тысяч рублей

Геймерский смартфон от ASUS прошлого года, который по определению должен быть очень мощным. Ведь 3D-игры вроде ‎того же Genshin Impact серьезно нагружают «начинку» аппаратов, включая систему охлаждения. Правда, ситуация тут такая же, что и с Huawei — ROG Phone 3 в Беларуси продается только в обычных интернет-магазинах, без официальной локальной гарантии от самой компании.

Что в активе у телефона: во-первых, процессор Qualcomm Snapdragon 865, во-вторых — возможность работы в 5G-сетях. Оперативной памяти в устройстве не менее 8 ГБ (хотя есть версии на 12 ГБ и даже 16 ГБ), а еще интересен дисплей на 6,59 дюйма с AMOLED-матрицей — правда, не столько цветопередачей, сколько поддержкой частоты обновления в 144 Гц. Не каждый игровой монитор для ПК может этим похвастаться.

Наконец, питает это все батарейка емкостью в 6000 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой. Система охлаждения улучшена, при желании к смартфону даже можно докупить специальный модуль для еще более эффективного отвода тепла. А еще в корпусе ROG Phone 3 по бокам есть специальные сенсорные триггеры для более удобного управления персонажами в играх. Наконец, в активе камера разрешением в 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Но на фотовозможности производитель явно ставку не делает.



Фото: The Verge

Балл в AnTuTu — 710,5 тысячи, цена — от 2,2−2,3 тысячи рублей

Со смартфонами от Xiaomi — а вернее, их названиями — можно легко запутаться. Ведь в топовую линейку этого года входит несколько смартфонов с приставками Pro, Lite, Ultra.

Упростим задачу и объясним это так: Mi 11 — базовый флагман компании начала года, сочетающий топовое «железо» и немного уступающий Pro-моделям в части камеры. И еще — наш Mi 11 продается пока только в Сети. И сейчас непонятно, доедет ли он до нас или в продажу выйдет сразу Mi 11i для международного рынка.

Зато с другими характеристиками все в норме. Смотрите сами: телефон оснащается экраном на 6,81 дюйма с AMOLED-матрицей, пиковой яркостью в 1500 нит (прямо как у намного более дорогого Samsung Galaxy S21 Ultra) и частотой в 120 Гц. Процессор — новейший Snapdragon 888, разумеется, поддерживаются 5G-сети. Оперативной памяти — не менее 8 ГБ, есть аккумулятор на 4600 мАч с 55-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. А еще в наличии стереодинамики. Похоже, что девайс обделили только защитой от воды и пыли.

Основная камера телефона оборудована фотомодулями разрешением в 108 Мп (f/1.9, 1/1.33″, 0.8µm), 13 Мп («ширик», f/2.4) и 5 Мп (макро).



Фото: androidauthority.com

Балл в AnTuTu — 731 тысяча, цена — от 2,5 тысячи рублей

Самый новый из всех смартфонов, которые упоминаются в материале. Его представили в марте, и девайс только начинает поступать в продажу по всему миру. И да — его сейчас можно найти только у «серых» продавцов, ситуация в сравнении с ROG Phone 3 не изменилась. И, кстати, ROG Phone 5 — прямой наследник «трешки», просто ROG Phone 4 производитель почему-то решил пропустить.

Характеристики у новинки, ожидаемо, самые топовые: экран на 6,78 дюйма с частотой в 144 Гц и пиковой яркостью в 1200 нит, процессор Snapdragon 888, 5G, фирменная система охлаждения с возможностью установки дополнительных модулей для еще большей эффективности, от 8 ГБ оперативной памяти (но бывают версии на 12 ГБ и 16 ГБ), а также батарейка на 6000 мАч с 65-ваттной зарядкой. Камеру, во всяком случае «на бумаге», оставили без изменений. Применяются модули на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп.