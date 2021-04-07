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Неустойчивая воздушная масса принесла мокрый снег и дождь

07.04.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта).

Неустойчивая воздушная масса принесла мокрый снег и дождь

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%).  

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта).
 
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