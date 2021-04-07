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Неустойчивая воздушная масса принесла мокрый снег и дождь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Из-за неблагоприятного погодного явления
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Сегодня погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта).
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