Политолог: власти не только не проявили готовности к диалогу, но и продолжают давить на оппонентов

Доктор политических наук, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич полагает, что эффективность обращения Светланы Тихановской к международным структурам во многом будет зависеть от развития ситуации в самой Беларуси.





Светлана Тихановская обнародовала обращение к ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Госдепу и Совету Европы от имени членов основного состава КС, в котором напоминается, что с момента создания этой структуры ее участники «подвергались давлению и репрессиям, многие его лидеры — в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит не могут голосовать при принятии решений».

По мнению Казакевича, если протестное движение и демократические силы Беларуси будут демонстрировать свою активность и политическое влияние, то «можно ожидать, что статус Координационного совета и других альтернативных политических сил повысится для адресатов этого обращения».

«Но вряд ли можно говорить, что Координационный совет или любой подобный орган будут признаны формально. Скорее всего, признание может быть на уровне экспертных консультаций и на уровне профильных комитетов, особенно связанных с правами человека», — сказал политолог «ГА» .

Он отметил, что за последнее время власти не только не проявили в последние месяцы готовности к диалогу со своими политическими оппонентами и к обсуждению будущего страны, но и продолжают оказывать давление, в частности — через возбуждение уголовных дел против ряда оппозиционных политиков по статье о терроризме.

«Мы не можем говорить о снижении эскалации. Власть продолжает воспринимать своих оппонентов, как врагов и будет всеми силами исключить их из политического процесса», — убежден директор института «Палітычная сфера».

К более решительным действиям в отношении режима Лукашенко Запад, по мнению Казакевича, может подтолкнуть дальнейшее обострение ситуации в Беларуси.

«Особенно, если это приведет к человеческим жертвам, либо к гуманитарной катастрофе. События такого масштаба не могут быть проигнорированы Евросоюзом, США, да, наверно, и Россией. Но если процесс будет развиваться в рамках репрессий точечного характера, либо административного преследования, то единственное, чего можно ожидать от Запада, это ужесточение уже введенных санкций», — резюмировал эксперт.

Читайте также: