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ДТП с пострадавшими на Партизанском проспекте: Hyundai врезался в буксируемый грузовик (видео)

07.04.2021 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером на Партизанском проспекте. Легковой автомобиль Hyundai врезался в грузовик, буксируемый на жесткой сцепке. Пострадали два человека.

Авария произошла примерно в 21:05.

— По предварительной информации, водитель грузовика МАЗ, двигаясь по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ротмистрова в направлении МКАД, буксировал на жесткой сцепке неисправный грузовик той же марки. Позади них ехал автомобиль Hyundai под управлением 59-летнего водителя. В результате неправильно выбранной скорости тот не справился с управлением и столкнулся с буксируемым грузовиком, — рассказали в Госавтоинспекции.

ДТП с пострадавшими на Партизанском проспекте: Hyundai врезался в буксируемый грузовик (видео)

ДТП с пострадавшими на Партизанском проспекте: Hyundai врезался в буксируемый грузовик (видео)

В этом ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Hyundai и его пассажир, они госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения, и ее состояние. Также необходимо принимать во внимание свое физическое состояние и опыт вождения.

ДТП с пострадавшими на Партизанском проспекте: Hyundai врезался в буксируемый грузовик (видео)

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером на Партизанском проспекте. Легковой автомобиль Hyundai врезался в...
 
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