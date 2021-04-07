Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Источник материала: Onliner Новорожденный ребенок (как и любой другой) — настоящий пылесос, готовый оставить родителей без копейки накоплений. Мы уже рассматривали полтора десятка модных девайсов, призванных не только разорить молодую семью, но и хотя бы чуть-чуть облегчить участь мамы и папы. Ребенок растет, а это значит, что производители готовы подкинуть нам еще всяких нужных и не очень штук. О них и поговорим сегодня.

С учетом собственного опыта постараемся оценить полезность всех этих девайсов. Разумеется, ваш опыт может оказаться совсем другим, чем всенепременно стоит поделиться в комментариях.

Если доверять только названию, то можно не париться и блаженно улыбаться, потому что стульчик для кормления не пригодится до тех пор, пока малыш не научится сидеть и есть еду, отличную от грудного молока или искусственной смеси. Компании-производители предусмотрели этот момент и теперь предлагают стульчики для кормления, которые на самом деле не совсем стульчики и не только для кормления, а нужны чуть ли не с момента рождения.





Речь о моделях, в которых сиденье умеет наклоняться вплоть до горизонтального положения. Малыш, соответственно, там лежит, а не сидит. Какой во всем этом смысл? Обычно такие стульчики оборудованы еще и колесиками, так что устройство вместе с ребенком можно катать по квартире. Крайне полезное свойство для беспокойных детей, которым, чтобы уснуть, обязательно нужно движение. Проверено: помогает.

Самые продвинутые модели стульчиков стоят под тысячу рублей. От более бюджетных собратьев они отличаются оригинальной конструкцией, которая занимает меньше места. Здесь же обычно очень много степеней регулировки сиденья и столика. Плюс могут быть дополнительные функции. Например, Peg Perego Tatamia позволяет укачивать ребенка.





Если ваше дитя не может уснуть без укачивания или движения, а ваши руки недостаточно прокачаны для того, чтобы не отвалиться, продвинутый стульчик для кормления на колесиках может стать вашим спасением. Если малыш спокойный и все эти приблуды ему даром не сдались, можно спокойно ждать его полугодового юбилея и покупать обычный стульчик для кормления без колес и развлечений.

Спросите у любых родителей детей в возрасте до года, на чем «зависает» нынешняя малышня. Уверен, 97% опрошенных назовут Моргенштерна «Зайку Alilo» (многие в благодарность готовы называть этого зайца «алилуйкой»).





Интерактивная игрушка для какого-нибудь двухмесячного младенца? Звучит дико, но Alilo правда не зря стал хитом. Это штуковина имеет высоту около 16 сантиметров, сделана из толстого пластика, который сложно разбить, даже если со всей дури бросить игрушку на пол. Сверху — силиконовая насадка с двумя ушами-пупырями, которые младенцы любят сосать. Ближе к голове корпус сужается так, чтобы самым маленьким было удобно самостоятельно хватать девайс.

«Разумность» заключается в наличии нескольких режимов. Самый интерактивный из них — первый. В «зайку» записана пара десятков звуков («голоса» животных, смех, труба и прочие), которые сменяют друг друга, когда ребенок трясет игрушку. Проверено: жутко увлекательно для 2—3-месячного младенца.





Второй режим тоже подходит для самых маленьких — заяц проигрывает детские песенки из мультфильмов, есть даже несколько англоязычных. В третьем режиме Alilo готов прочитать полтора десятка сказок, а в четвертом — рассказать стишки. Это уже для подросших детей.

Наконец, пятый режим — колыбельные, спокойные мелодии для сна, а также «белый шум». Возможно, кому-то пригодится и он, однако многие дети с удовольствием игнорируют такие попытки уговорить их уснуть.

Зато фитбол (он же гимнастический мяч) — безотказная штука! Британскими учеными и собственной практикой доказано, что мерное укачивание на таком шаре приводит к засыпанию ребенка в течение десяти минут. Заодно мама или папа смогут заняться гимнастикой.





Правда, это средство на самый крайний случай, когда от детского крика хочется выйти в окно. Потому что минусов у фитбола тоже хватает. Во-первых, если часто пользоваться им в качестве средства для укачивания, ребенок может привыкнуть засыпать только таким образом. Во-вторых, дешевые модели могут лопнуть и напугать малыша. Вторую проблему можно предотвратить, купив «антивзрывную» модель поприличнее.

Впрочем, даже если случится чудо и вы не подсядете на фитбол как на лучшее в мире средство для укачивания ребенка, он все равно пригодится. На YouTube можно найти миллионы роликов о том, как использовать гимнастический мяч при массаже малыша. Говорят, очень полезное средство.





Детские шезлонги и качалки — еще одна необходимая вещь для самозанятости младенца. Типов, видов и подвидов их превеликое множество, но все сводится к тому, чтобы укачать малыша.





Годится шезлонг с пружинистой относительно основания чашей. Если ребенок дрыгает ногами, то вся конструкция будет замечательно пружинить без ваших усилий. А можно и самому мизинцем подкачивать.

В качестве бонусов встречается музыкальная надстройка в виде дуги. В более продвинутых моделях музыку могут сопровождать световые эффекты и движущиеся фигурки всяких зверюг. Как правило, такая дуга легко отсоединяется, и тогда шезлонг — это просто шезлонг без музыки.





Бывает, в конструкцию встраивают вибромоторчики. Считается, что вызываемая ими мелкая дрожь тоже успокаивает младенца. Сомнительное утверждение, которое, скорее всего, носит индивидуальный характер.

Отличная штука, если вы решились перебраться на дачу, а там проблемы с теплой водой. Многочисленные эксперименты (три штуки) показали, что в обычной городской квартире детские ванночки — вещь не самая востребованная.





Надо найти для нее место, потом наполнить водой (кран может быть далеко). В какой-то момент приходит мысль поставить ванночку в ванну. Зачем в таком случае посредник? Детей старше месяца вполне можно купать в обычной ванне. Нужен разве что термометр, чтобы не перестараться с горячей водой.

В общем, ванночка — это скорее дачный аксессуар, если вы вдруг забрели на фазенду с маленьким ребенком. Хорошо, когда на дне есть резиновая вставка, чтобы малыш не скользил. Бывает, что в ванночку встроен термометр. Обычно он выполнен в виде трех пиктограмм: «горячо», «то, что нужно» и «холодно». Правда, точность страдает — лучше разориться на отдельный термометр.

Пригодится родителям, которым повезло жить в большом доме или очень многокомнатной квартире. Позволяет услышать первые признаки недовольства младенца, спящего в каком-нибудь далеком укромном уголке. Можно успеть прибежать и предотвратить переход легкого недовольства в фазу разрушающего нервные клетки крика. В последнем случае никакая радионяня уже не поможет.





Принцип работы прост. Одна «рация» размещается неподалеку от ребенка и, если тот подаст голос (обычно степень чувствительности микрофонов можно настроить), вызывает родительскую часть «рации»: мол, пора бежать.

В последнее время распространение стали получать видеоняни — это когда на ребенка еще и камера смотрит. В таком случае можно не спешить бежать в комнату с малышом, а сначала посмотреть на экране: возможно, он просто ворочается и все обойдется.

Если вы ни на шаг не отходите от ребенка, а также если у вас небольшая квартира, на радио- и видеоняне можно сэкономить. В конце концов, просто берем камеру наблюдения, ставим ее напротив кроватки младенца и время от времени проверяем обстановку.

Это, понятное дело, уже не для ребенка и даже не для его папы. Зато пригодится маме, которая практикует грудное вскармливание.





Бывают термонакладки, которые стимулируют приток молока и снимают боль, если их охладить. А еще встречаются накладки для сбора молока — говорят, незаменимая вещь, если нужно куда-то отлучиться.

Очень хочется ошибиться, но, кажется, не миновать все новых и новых частей материалов по выбору «детских» товаров. Готовим третью.

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