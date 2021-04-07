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Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

07.04.2021 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новорожденный ребенок (как и любой другой) — настоящий пылесос, готовый оставить родителей без копейки накоплений. Мы уже рассматривали полтора десятка модных девайсов, призванных не только разорить молодую семью, но и хотя бы чуть-чуть облегчить участь мамы и папы. Ребенок растет, а это значит, что производители готовы подкинуть нам еще всяких нужных и не очень штук. О них и поговорим сегодня.

С учетом собственного опыта постараемся оценить полезность всех этих девайсов. Разумеется, ваш опыт может оказаться совсем другим, чем всенепременно стоит поделиться в комментариях.

Стульчик для кормления

Если доверять только названию, то можно не париться и блаженно улыбаться, потому что стульчик для кормления не пригодится до тех пор, пока малыш не научится сидеть и есть еду, отличную от грудного молока или искусственной смеси. Компании-производители предусмотрели этот момент и теперь предлагают стульчики для кормления, которые на самом деле не совсем стульчики и не только для кормления, а нужны чуть ли не с момента рождения.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Речь о моделях, в которых сиденье умеет наклоняться вплоть до горизонтального положения. Малыш, соответственно, там лежит, а не сидит. Какой во всем этом смысл? Обычно такие стульчики оборудованы еще и колесиками, так что устройство вместе с ребенком можно катать по квартире. Крайне полезное свойство для беспокойных детей, которым, чтобы уснуть, обязательно нужно движение. Проверено: помогает.

Самые продвинутые модели стульчиков стоят под тысячу рублей. От более бюджетных собратьев они отличаются оригинальной конструкцией, которая занимает меньше места. Здесь же обычно очень много степеней регулировки сиденья и столика. Плюс могут быть дополнительные функции. Например, Peg Perego Tatamia позволяет укачивать ребенка.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Если ваше дитя не может уснуть без укачивания или движения, а ваши руки недостаточно прокачаны для того, чтобы не отвалиться, продвинутый стульчик для кормления на колесиках может стать вашим спасением. Если малыш спокойный и все эти приблуды ему даром не сдались, можно спокойно ждать его полугодового юбилея и покупать обычный стульчик для кормления без колес и развлечений.

Стульчик для кормления Peg Perego Tatamia Follow Me (wonder green)
4 отзыва
высокий стульчик, складной, материал: металл и пластик
878 р.
13 предложений
Стульчик для кормления Baby Prestige Avion Comfort+ 0-36 (зеленый)
43 отзыва
высокий стульчик, складной, материал: металл и пластик
260 р.
1 предложение
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Интерактивные игрушки

Спросите у любых родителей детей в возрасте до года, на чем «зависает» нынешняя малышня. Уверен, 97% опрошенных назовут Моргенштерна «Зайку Alilo» (многие в благодарность готовы называть этого зайца «алилуйкой»).

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Интерактивная игрушка для какого-нибудь двухмесячного младенца? Звучит дико, но Alilo правда не зря стал хитом. Это штуковина имеет высоту около 16 сантиметров, сделана из толстого пластика, который сложно разбить, даже если со всей дури бросить игрушку на пол. Сверху — силиконовая насадка с двумя ушами-пупырями, которые младенцы любят сосать. Ближе к голове корпус сужается так, чтобы самым маленьким было удобно самостоятельно хватать девайс.

«Разумность» заключается в наличии нескольких режимов. Самый интерактивный из них — первый. В «зайку» записана пара десятков звуков («голоса» животных, смех, труба и прочие), которые сменяют друг друга, когда ребенок трясет игрушку. Проверено: жутко увлекательно для 2—3-месячного младенца.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Второй режим тоже подходит для самых маленьких — заяц проигрывает детские песенки из мультфильмов, есть даже несколько англоязычных. В третьем режиме Alilo готов прочитать полтора десятка сказок, а в четвертом — рассказать стишки. Это уже для подросших детей.

Наконец, пятый режим — колыбельные, спокойные мелодии для сна, а также «белый шум». Возможно, кому-то пригодится и он, однако многие дети с удовольствием игнорируют такие попытки уговорить их уснуть.

Интерактивная игрушка Alilo Умный зайка R1 60906 (фиолетовый)
1 отзыв
интерактивная игрушка, заяц, питание от аккумулятора
87,01 р.
4 предложения
Интерактивные игрушки в Каталоге Onliner

Фитбол

Зато фитбол (он же гимнастический мяч) — безотказная штука! Британскими учеными и собственной практикой доказано, что мерное укачивание на таком шаре приводит к засыпанию ребенка в течение десяти минут. Заодно мама или папа смогут заняться гимнастикой.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Правда, это средство на самый крайний случай, когда от детского крика хочется выйти в окно. Потому что минусов у фитбола тоже хватает. Во-первых, если часто пользоваться им в качестве средства для укачивания, ребенок может привыкнуть засыпать только таким образом. Во-вторых, дешевые модели могут лопнуть и напугать малыша. Вторую проблему можно предотвратить, купив «антивзрывную» модель поприличнее.

Впрочем, даже если случится чудо и вы не подсядете на фитбол как на лучшее в мире средство для укачивания ребенка, он все равно пригодится. На YouTube можно найти миллионы роликов о том, как использовать гимнастический мяч при массаже малыша. Говорят, очень полезное средство.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2
Мяч Starfit GB-104 75 см антивзрыв (зеленый)
мяч гимнастический, 75 см
28,00 р.
4 предложения
Мяч Bradex SF 0718
мяч гимнастический, 65 см
32,88 р.
2 предложения
Гимнастические мячи в Каталоге Onliner

Шезлонг

Детские шезлонги и качалки — еще одна необходимая вещь для самозанятости младенца. Типов, видов и подвидов их превеликое множество, но все сводится к тому, чтобы укачать малыша.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Годится шезлонг с пружинистой относительно основания чашей. Если ребенок дрыгает ногами, то вся конструкция будет замечательно пружинить без ваших усилий. А можно и самому мизинцем подкачивать.

В качестве бонусов встречается музыкальная надстройка в виде дуги. В более продвинутых моделях музыку могут сопровождать световые эффекты и движущиеся фигурки всяких зверюг. Как правило, такая дуга легко отсоединяется, и тогда шезлонг — это просто шезлонг без музыки.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Бывает, в конструкцию встраивают вибромоторчики. Считается, что вызываемая ими мелкая дрожь тоже успокаивает младенца. Сомнительное утверждение, которое, скорее всего, носит индивидуальный характер.

Шезлонг Lorelli Rock Star (beige foxy)
шезлонг, для детей до 1 года, ручное укачивание
102 р.
6 предложений
Качалка Lorelli Portofino (серый)
качалка, для детей до 1 года, электронное укачивание, музыкальный блок
217 р.
10 предложений
Детские шезлонги в Каталоге Onliner

Ванночка

Отличная штука, если вы решились перебраться на дачу, а там проблемы с теплой водой. Многочисленные эксперименты (три штуки) показали, что в обычной городской квартире детские ванночки — вещь не самая востребованная.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Надо найти для нее место, потом наполнить водой (кран может быть далеко). В какой-то момент приходит мысль поставить ванночку в ванну. Зачем в таком случае посредник? Детей старше месяца вполне можно купать в обычной ванне. Нужен разве что термометр, чтобы не перестараться с горячей водой.

В общем, ванночка — это скорее дачный аксессуар, если вы вдруг забрели на фазенду с маленьким ребенком. Хорошо, когда на дне есть резиновая вставка, чтобы малыш не скользил. Бывает, что в ванночку встроен термометр. Обычно он выполнен в виде трех пиктограмм: «горячо», «то, что нужно» и «холодно». Правда, точность страдает — лучше разориться на отдельный термометр.

Ванночка для купания Tega Лисенок (зеленый)
с рисунком, цвет: зеленый
33,12 р.
2 предложения
Ванночка для купания Roxy Kids RBT-W1035-O
цвет: оранжевый, 72x41 см
54,43 р.
2 предложения
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Детские ванночки в Каталоге Onliner

Радио- и видеоняня

Пригодится родителям, которым повезло жить в большом доме или очень многокомнатной квартире. Позволяет услышать первые признаки недовольства младенца, спящего в каком-нибудь далеком укромном уголке. Можно успеть прибежать и предотвратить переход легкого недовольства в фазу разрушающего нервные клетки крика. В последнем случае никакая радионяня уже не поможет.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Принцип работы прост. Одна «рация» размещается неподалеку от ребенка и, если тот подаст голос (обычно степень чувствительности микрофонов можно настроить), вызывает родительскую часть «рации»: мол, пора бежать.

Радионяня Philips SCD502/52
1 отзыв
радионяня DECT, индикация: громкость голоса ребенка/заряд аккумулятора/выход из радиуса действия, ночник
156 р.
10 предложений
Видеоняня Moonybaby 55933
1 отзыв
видеоняня цифровая, обратная связь, размер: 4.3 '', индикация: громкость голоса ребенка/заряд аккумулятора/выход из радиуса действия/температура, музыка/детекция движения
–14%301 р.
12 предложений
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Радионяни в Каталоге Onliner

В последнее время распространение стали получать видеоняни — это когда на ребенка еще и камера смотрит. В таком случае можно не спешить бежать в комнату с малышом, а сначала посмотреть на экране: возможно, он просто ворочается и все обойдется.

Если вы ни на шаг не отходите от ребенка, а также если у вас небольшая квартира, на радио- и видеоняне можно сэкономить. В конце концов, просто берем камеру наблюдения, ставим ее напротив кроватки младенца и время от времени проверяем обстановку.

IP-камера Xiaomi Home Security Camera 360 1080p
39 отзывов
настольная поворотная, ИК-подсветка, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
102 р.
19 предложений
IP-камера TP-Link Tapo C100
2 отзыва
настольная плоская, матрица 1/3.2" CMOS, объектив F/2 3.3 мм, ИК-подсветка, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
67,00 р.
21 предложение
IP-камеры в Каталоге Onliner

Накладки на грудь

Это, понятное дело, уже не для ребенка и даже не для его папы. Зато пригодится маме, которая практикует грудное вскармливание.

Краткий гайд по разорению молодой семьи. Часть 2

Бывают термонакладки, которые стимулируют приток молока и снимают боль, если их охладить. А еще встречаются накладки для сбора молока — говорят, незаменимая вещь, если нужно куда-то отлучиться.

Накладки на грудь Philips Avent SCF258/02
на 2 груди
46,31 р.
4 предложения
Накладки на грудь в Каталоге Onliner

Очень хочется ошибиться, но, кажется, не миновать все новых и новых частей материалов по выбору «детских» товаров. Готовим третью.

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Новорожденный ребенок (как и любой другой) — настоящий пылесос, готовый оставить родителей без копейки накоплений. Мы уже рассматривали полтора десятка модных...
 
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