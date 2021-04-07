«Защитник», новые «Рубежи» и не только. Изучаем весеннее обновление спецтехники силовиков

Источник материала: Onliner Спецтехнику МВД обновляют регулярно. Уже достаточно давно белорусским силовикам грех жаловаться на недостаточную оснащенность. В общем-то они и не жалуются, по крайней мере в СМИ таких сообщений не появлялось. Особенно сейчас, когда темпы обновлений бьют все рекорды прошлых лет. К весне 2021 года «ассортимент» особого спецтранспорта вновь увеличился. Что изменилось, что добавилось?

Начнем с той техники, которая хоть и появлялась на улицах Минска в демонстрационном режиме по случаю выставок и парада 9 мая, но до 27 марта 2021 года не была задействована в реальных мероприятиях. Речь о броневике для спецподразделений «Защитник».

«Защитник» черного цвета

Кратко мы уже рассказывали об этой машине. Напомним основные моменты. Шасси — МАЗ-631708, двигатель — ЯМЗ-7511 мощностью 400 л. с., масса — 19 800 кг.

Хоть базовое шасси здесь от бескапотного грузовика, броневик выполнили по капотной схеме. Собственно, с грузовиком здесь общие только рама, мосты, двигатель и агрегаты трансмиссии. Все остальное — оригинальное. Почему капотник? Вся общемировая практика постройки таких машин склоняется к капотным вариантам. По периметру «Защитника» смонтированы широкоугольные видеокамеры наблюдения с инфракрасным диапазоном для обеспечения движения в темное время суток, есть автоматическая система пожаротушения. Система кондиционирования и вентиляции раздельная: у водителя и командира свой кондиционер, у бойцов — свой. Автономных отопителей в десантном отделении два. Еще один отопитель — для командира и водителя.





Бронекорпус — собственная оригинальная разработка 140-го ремонтного завода в Борисове. Хоть завод и называется ремонтным, он обладает недюжинными производственными и конструкторскими возможностями. Так что фирменная большая эмблема в виде птицы с головой девы украшает радиаторную решетку с полным основанием. Эта птица, согласно средневековым русским легендам, считается райской. Иногда она прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве.





Сзади «Защитник» не менее брутален, чем спереди, и при подрыве на мине экипаж должен выжить. Все в конструкции подчинено защите спецподразделения из 16 бойцов от любых факторов вооруженных угроз. Ну как любых... Против танка или штурмового вертолета на «Защитнике» не попрешь, но он и не предназначен для работы там, где орудуют танковые взводы и военная авиация. Его задача — противостоять террористам со стрелковым оружием. Корпус защищен по классу Бр5: от артиллерийского снаряда не защитит, а от его осколков — вполне.





Внутри установлены так называемые взрывозащищенные сиденья. Мало того что сам корпус рассекает взрывную волну, так еще и сами сиденья амортизируют и нивелируют последствия ее воздействия. Есть противоосколочная защита и внутри корпуса. Это специальный материал, который «улавливает» осколки и пули, если они, предположим, залетят через заднюю дверь. Такое «улавливание» пуль — это борьба с рикошетами.





Задняя дверь боевого отделения одновременно является и откидным трапом. Считается, что по нему удобнее, быстрее и безопаснее десантироваться.





Есть у машины и сугубо милицейские атрибуты. К ним относится громкоговоритель «Смерч 2 ГД», который выдает 123 децибела. Установлен он, скорее всего, под капотом. Из описания «Смерча»: «Скрытое размещение рупора позволяет автомобилю, ничем не выделяющемуся в транспортном потоке, в нужный момент заявить о своих полномочиях, осуществляя эффект внезапности и способствуя успеху проводимой операции». Есть еще импульсные светодиодные устройства красного и синего цвета. Если «Защитник» включит их все, то по ПДД необходимо будет принять вправо и остановиться.

В общем, это серьезный спецброневик для серьезной антитеррористической работы.

Новые «Рубежи» и «Заградители»

О спецтехнике заграждения мы готовили отдельный материал . Один из главных его постулатов заключался в том, что нельзя всю такую технику называть «Системой Рубеж». Потому что «Рубежом» в прошлом году был всего один автомобиль, остальные были куда более простыми «Забор-Барьерами».

В сезоне весна-2021 все меняется — теперь «Рубежей» много. Точное количество, конечно, неизвестно. Но, похоже, по массовости более сложная и дорогая «Система Рубеж» теперь превосходит «Забор-Барьеры», что монтировались на пикапах Ford Ranger. Носителями новых «Рубежей» стали пикапы Toyota HiLux.





Если прежде подобная заградительная техника применялась только в Минске, то теперь она появилась и в регионах. Как минимум один новый «Рубеж» на базе Toyota HiLux видели в Бресте. А с Ford Ranger каркасы систем заграждения демонтировали. По улицам они ездили со снятым спецоборудованием.

Прицепы с колючей проволокой «Заградитель» конструктивно не изменились, но визуально их стало явно больше, чем было летом-осенью 2020 года. Новый факт: хоть конструктивная схема и является российской, производство «Заградителей» освоено в Беларуси. Их изготавливает республиканское унитарное производственное предприятие «Четырнадцать». Это ИК-14, исправительная колония в Новосадах.





Тягачами для «Заградителей» прежде были только UAZ Patriot и «буханки». Сейчас к ним добавился и газовский микроавтобус «Соболь».

Пополнение в стане «характерных бусов»

Такое явление, как «характерные бусы», мы также отдельно и подробно разбирали .

Ассортимент таких машин у МВД довольно разнообразен, но 27 марта были замечены экземпляры, которые на фото прежде не попадали. Речь о полноприводных Mercedes-Benz Sprinter. «Обычные» Sprinter имелись уже в прошлом году, а вот Sprinter 4×4, похоже, все-таки новинка. Помните, во время «марша на Куропаты» микроавтобусы с силовиками заезжали в прямом смысле слова в чистое поле за МКАД? Этот опыт был явно учтен, и, вероятно, поэтому новые машины — с полным приводом.





О новых фургонах MAN TGE мы также рассказывали . До сих пор не ясным остается истинное назначение этих автомобилей. Может быть, это все-таки машины медицинской службы? Медицинские спецмашины со сдвижными дверями по обе стороны редко, но бывают. Но зачем тогда скорой помощи «кенгурятники»? И на машины медслужбы Внутренних войск не наносятся наклейки 103 — по этому номеру нельзя вызвать медиков из ВВ.

Другая догадка, озвученная форумчанами, — перед нами штурмовые бусы, «загримированные» под кареты скорой помощи. Но один борт у них глухой, без остекления, что для штурмового микроавтобуса не логично. С другой стороны, на крышах этих машин установлены три видеокамеры — слева, справа и сзади. В большинстве ситуаций они способны компенсировать отсутствие видимости через глухой борт.

Точной информации о том, какая роль отведена этим автомобилям, у нас нет. Но белые MAN TGE, уже без красных полос, ездили рядом с «Защитником» и новыми «Рубежами», а на водителях была форма оливкового цвета, ношение которой не практикуется в структурах Минздрава и Минсксанавтотранса.





Новая техника спецсвязи

На видео с событий 27 марта попала еще одна бронированная машина с номерными знаками Внутренних войск, которая прежде в «боевом» режиме на улицы Минска не выезжала. На выставках ее показывали, на парадах она ездила, а сейчас началась реальная эксплуатация.





Это комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-2» на базе броневика МЗКТ-490100-19 семейства Volat V1. Изготовитель базового бронеавтомобиля — Минский завод колесных тягачей, а радиооборудование устанавливает ОАО «АГАТ — системы управления». Станция предназначена «для организации открытой и засекреченной телефонной связи, передачи данных по КВ- и УКВ-радиоканалам, через сеть оператора сотовой связи, станцию спутниковой связи в движении и на стоянке, на оперативном и оперативно-стратегическом уровнях управления».





Р-186 «Богатырь-2» входит в состав средств связи и телекоммуникации, которыми обеспечиваются командиры, командующие и высшее руководство Вооруженных сил. Проще говоря, это чуть ли не генеральский броневик связи на случай серьезных «заварушек». Внутри специальной модификации Volat V1 — УКВ- и КВ-радиостанции, модемы, коммутаторы, станция спутниковой связи, оборудование для работы в сетях 3G/4G, комплексная навигационная система.





Создатели этой спецмашины подчеркивают, что «ее с успехом можно использовать на различных уровнях управления для выполнения задач и в мирное время». Известно, что радиостанция «Богатырь-2» обеспечила устойчивую спутниковую связь с использованием отечественного спутника связи «Белинтерсат-1» на всех этапах международного конкурса специалистов связи «Уверенный прием», проводившегося в рамках «Армейских международных игр — 2020», а также позволила организовать прямые видеотрансляции игр между городами Минск, Борисов, Барановичи, Осиповичи и Гродно.

Кроме всего вышеперечисленного у Внутренних войск появились свежие пазики для перевозки личного состава. «Старые» пазики, напомним, были выставлены на продажу. Новых водометов и автозаков замечено не было.

Процесс обновления автопарка МВД идет постоянно, и за описанными в статье машинами, можно предположить, последуют новые.

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