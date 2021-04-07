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Утро среды: горящий цех, «нецелесообразные» посольства и «некрасивые вещи про Украину»

07.04.2021 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Включаем среду. Снаружи по-прежнему холодно (кое-где — снежно), но уже виднеется что-то теплое на горизонте. За остальными событиями, а также за приключениями «бесполезной цифры» — следим в этой подборке.

Что было вчера

Утро среды: горящий цех, «нецелесообразные» посольства и «некрасивые вещи про Украину»

Что происходит в мире и в Беларуси

  • Министр иностранных дел Макей после совещания с Лукашенко сказал, что в некоторых странах больше нецелесообразно сохранять наши посольства с полным штатом.
  • Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в какие-нибудь другие страны. «Если взять бывший соцлагерь, то я бы назвал Польшу, — рассуждает Кравчук. — <...> Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Беларусь, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России».
  • МЧС сообщает: горит чердак цеха на Долгобродской, 17 в Минске. Предварительно, площадь пожара — 100 квадратных метров.


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Погода 7 апреля

За ночь на юго-востоке местами подвалило снега, это может усложнить (или уже) вашу утреннюю езду. Днем высока вероятность осадков (снег или дождь). Температура — от 3 до 9 тепла.

Вот такая красота творится утром 7 апреля в Могилеве.

Утро среды: горящий цех, «нецелесообразные» посольства и «некрасивые вещи про Украину»

Но на горизонте уже маячит что-то относительно теплое. Терпеть!

Бесполезная цифра дня

Согласно новым нормам постояльцу белорусского СИЗО в сутки полагается 90 граммов мяса (свинина или говядина 1-й категории). Таким образом, заключенные лишь раз в двое суток (даже чуть реже) могут позволить себе 200-граммовый ресторанный стейк. Вариант из мраморной говядины обойдется примерно в 22 рубля (будет внесен в счет за пребывание).

Утро среды: горящий цех, «нецелесообразные» посольства и «некрасивые вещи про Украину»

(будет дополнено)

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Включаем среду. Снаружи по-прежнему холодно (кое-где — снежно), но уже виднеется что-то теплое на горизонте. За остальными событиями, а также за приключениями...
 
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