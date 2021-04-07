Романчук: «К 2023 году Беларусь уверенно выйдет на последнее место в мире по уровню доходов населения?»

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Известный экономист о невеселом прогнозе МВФ в отношении перспектив нашей страны и компании, в которой она оказалась.

— Закономерный итог 27-летия белорусского Совка/Госплана: даже когда весь мир растет, Беларусь на пару с Венесуэлой умудряется падать, — отмечает Ярослав Романчук. — 6 апреля Международный валютный фонд представил свой очередной обзор состояния мировой экономики. Фонд весьма оптимистичен в оценке развития мировой экономики в 2021 году.

По его прогнозу, после падения на 3,3% ВВП в 2020 году она вырастет в этом на 6,0% ВВП. В 2022 году будет немного медленнее, но всё равно 4,4% ВВП – это выше среднегодовых темпов последних 20 лет. Если взять период 2018 – 2022 гг., то среднегодовые темпы роста ВВП мира составят 2,7%. Это ориентир для оценки развития других стран и регионов.

Развивающиеся страны Азии будут самым быстро растущим регионом мира в 2021 году – 8,6% ВВП. В 2018-2020 годах среднегодовые темпы роста ВВП составят 5,1%. Отметим продолжение феномена Ирландии. В период 2018-2022 годов она покажет среднегодовые темпы роста 5,3%, что вполне сравнимо с азиатскими тиграми.

Беларусь даже при оптимистическом прогнозе МВФ плетется в конце списка стран мира по темпам экономического роста. В 2021 году Беларусь продолжит падать – на 0,4% ВВП, при том что мировая экономика добавит 6,0% ВВП. Кроме Беларуси в 2021 году экономика сократится только в Бутане (минус 1,9%), микроскопических островных государствах с сильной зависимостью от туризма и Венесуэле (минус 10% ВВП). Вот такая у нас «приличная» компания.

В период 2018-2022 годов среднегодовые темпы роста белорусской экономики составят мизерные 0,8% ВВП. Это в 3,4 раза хуже, чем среднемировые темпы роста, в 6,4 раза медленнее, чем развивающиеся страны Азии, в 3,8 раз медленнее, чем соседняя Польша, в 2,5 раза медленнее, чем Украина и в 2,1 раза медленнее, чем Молдова. По такой траектории к 2023 году Беларусь уверенно выйдет на последнее место в мире по уровню доходов населения.

Таков предсказуемый итог 27-летнего издевательства над экономикой в жестких рамках модели «Совок/Госплан». Александр Лукашенко, как стойкий, убежденный большевик-ленинец последовательно вел Беларусь в тупик. И завел. Военный коммунизм на пару с ОМОНом объективно не может обеспечить высокие темпы экономического роста. А ведь глава страны публично требовал сделать так, чтобы белорусская экономика роста быстрее мировой. Не получилось в 2011-2020 годах. Не получится и в 2021-2025-х.

Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Сколько не экспериментировать с номенклатурно-силовым социализмом, жесткий кризис все равно придет. Уровень долгов, состояние инвестиций, платежная дисциплина ниже плинтуса, качество государственного и корпоративного управления госсобственностью, активное использование «каленого железа» против общества и предпринимательства при очевидном проигрыше в институциональной конкурентоспособности – вот причины странового поражения Беларуси.

Очередная историческая попытка обелить авторитаризм и социализм с треском провалилась. Нет ни одного сколь-нибудь значимого социального, экономического, качественного, финансового показателя, который бы оправдывал белорусский Совок, тем более превращал Беларусь в пример для подражания другим странам.

Наоборот, белорусские власти в очередной раз дали миру хрестоматийный пример провала теории и практики всеобщего государственного интервенционизма. Он не дружит ни с наукой, ни с искусством, ни с умом и ни с сердцем.