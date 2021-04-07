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Класковский: «Власти намерены еще подсыпать Варшаве перцу»

07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о вероятных планах официального Минска.

Класковский: «Власти намерены еще подсыпать Варшаве перцу»

– Белорусские власти, судя по прошедшему совещанию у Александра Лукашенко, намерены еще подсыпать Варшаве перцу, – предполагает Александр Класковский. – Показательно и то, что Минск решил бить поляков в числе прочего исторической фактурой.

Лукашенко призвал вспомнить «об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века», «активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований», «реваншистских устремлений властей этих государств».

Ну, реваншистские устремления явно притянуты за уши. В Польше не такие безумцы, чтобы пытаться отвоевывать Гродненскую область у страны, которая является союзницей ядерной России.

А вот исторические обиды, конечно, можно при желании вытащить на свет божий. Например, авторитарный польский режим действительно притеснял белорусов на землях, оказавшихся под его властью по Рижскому договору 1921 года.

Но — на минуточку! — эти земли бестрепетно отдала тогда Варшаве, не сочтя нужным посоветоваться с Минском, большевистская Москва. Только вот выкатывать исторические претензии Москве белорусское начальство не спешит (еще бы, когда просишь у нее кредиты и многое другое).

Так что претензии получаются очень выборочными. Главное же — такой подход абсолютно неконструктивен, потому что прошлое не изменишь. И применяется такой подход, когда хотят не помириться, а усугубить конфликт по принципу «сгорел сарай, гори и хата».

Впрочем, в этом нагнетании конфликта может быть и вполне холодный расчет. Во-первых, переключить внимание внутренней аудитории с проблем экономики и справедливых выборов на внешнего врага. Во-вторых, сделать так, чтобы Варшава думала уже не столько о правах человека и поддержке белорусской оппозиции, сколько о том, как вытащить из-под огня свою диаспору.

Да, методы совсем несимпатичные. Но белорусские власти играют как умеют.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель – о вероятных планах официального Минска.
 
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