Дробышевский приобрел известность участием в августовских акциях протеста против насилия, совершенного силовиками. За это его дважды судили, он отбыл 25 суток ареста. Дробышевский — отец шести детей.





В своем посте в Фейсбуке он упоминает новости последних дней. Как осужденного Никиту Золотарева снова обвинили — на этот раз в нападении на конвой. Как мать пятерых детей заявляет об избиении, но следователь это не фиксирует.





По словам Дробышевского, такое же бесчеловечное поведение он наблюдал и во время своего ареста: "Откуда берутся эти изверги?! С какой планеты? Где и кем они воспитывались?! Я наблюдал в Гомельском ИВС. Там большинство вертухаев — молодые парни и девушки (пара человек все еще были похожи на девушек, я здесь про человечность и женственность). Прет ад из людей..."





Он обращается к православным верующим: "Давайте, православные, признаемся сами себе: мы (в большинстве своем) не несем ни света, ни радости ни в себе самих, ни в окружающий нас мир. А мы отчего-то убеждены, что так и нужно, что по-другому и быть не может..."





Дробышевский отмечает, что большинство людей, которых он видел на гомельских улицах в августе и сентябре 2020 года, а потом в ИВС, были люди не церковные. Но их поведение ему напомнило истинное христианство: "Их поступки и общение, атмосферу в цепочках, на маршах, на площади (даже при общении с ябацьками) смело можно назвать истинным христианством и малой церковью. Тем горше мне было тогда и сейчас вспоминать свою приходскую атмосферу..."





Священник заявляет, что у нашей страны, общества, Церкви есть реальный шанс "победить тьму и ад". Но ожидает много работы, которая начинается с каждого из нас.





"Не заниматься сейчас "политикой" — преступно, это значит продлевать пытки и страдания политзаключенных и их родных — наших ближних. Это значит, пусть и невольно, но работать на стороне ада и способствовать его производству", — констатирует он.