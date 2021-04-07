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Гомельский священник: "Не заниматься сейчас "политикой" — преступно"

07.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельский православный священник Владимир Дробышевский выступил с эмоциональным обращением к верующим.

Гомельский священник: "Не заниматься сейчас "политикой" — преступно"
Дробышевский приобрел известность участием в августовских акциях протеста против насилия, совершенного силовиками. За это его дважды судили, он отбыл 25 суток ареста. Дробышевский — отец шести детей.

В своем посте в Фейсбуке он упоминает новости последних дней. Как осужденного Никиту Золотарева снова обвинили — на этот раз в нападении на конвой. Как мать пятерых детей заявляет об избиении, но следователь это не фиксирует.

По словам Дробышевского, такое же бесчеловечное поведение он наблюдал и во время своего ареста: "Откуда берутся эти изверги?! С какой планеты? Где и кем они воспитывались?! Я наблюдал в Гомельском ИВС. Там большинство вертухаев — молодые парни и девушки (пара человек все еще были похожи на девушек, я здесь про человечность и женственность). Прет ад из людей..."

Он обращается к православным верующим: "Давайте, православные, признаемся сами себе: мы (в большинстве своем) не несем ни света, ни радости ни в себе самих, ни в окружающий нас мир. А мы отчего-то убеждены, что так и нужно, что по-другому и быть не может..."

Дробышевский отмечает, что большинство людей, которых он видел на гомельских улицах в августе и сентябре 2020 года, а потом в ИВС, были люди не церковные. Но их поведение ему напомнило истинное христианство: "Их поступки и общение, атмосферу в цепочках, на маршах, на площади (даже при общении с ябацьками) смело можно назвать истинным христианством и малой церковью. Тем горше мне было тогда и сейчас вспоминать свою приходскую атмосферу..."

Священник заявляет, что у нашей страны, общества, Церкви есть реальный шанс "победить тьму и ад". Но ожидает много работы, которая начинается с каждого из нас.

"Не заниматься сейчас "политикой" — преступно, это значит продлевать пытки и страдания политзаключенных и их родных — наших ближних. Это значит, пусть и невольно, но работать на стороне ада и способствовать его производству", — констатирует он.
 
 
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Гомельский православный священник Владимир Дробышевский выступил с эмоциональным обращением к верующим.
 
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