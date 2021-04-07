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"Крумкачы" и Виталий Кутузов запустили совместный проект: обладатели абонементов на сезон смогут управлять клубом

07.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ФК "Крумкачы" предложил болельщикам приобрести абонемент на сезон и стать участниками процесса по управлению клубом. Проект реализован совместно с инновационной платформой Sportexclub.



Анонсированный Виталием Кутузовым проект, созданный совместно с итальянским миллиардером Маурицио Мианом, готов выйти на новый уровень взаимодействия с болельщиками. Первая тысяча покупателей карты владельца получит абонемент на посещение всех домашних матчей "Крумкачоў" и возможность протестировать платформу, позволяющую влиять на дела в клубе. Каждому обладателю карты владельца будет начислено 5 "виртуальных акций", которые открывают перед ним широкие возможности: от определения технико-тактической схемы до выбора стартового состава на матч. Кроме возможности отдать свой голос и быть услышанным, посетителям платформы будет доступен уникальный медиаконтент (включая трансляции всех матчей "Крумкачоў"), поясняет официальный сайт клуба.

Те, кто не попал в первую тысячу покупателей карты владельца, но хотел бы управлять футбольным клубом, получат доступ на платформу после бета-тестирования либо присоединятся к нему. А пока они могут приобрести карту владельца статуса "Тренер", посещать домашние матчи команды и рассчитывать на дополнительные 5 "виртуальных акций", которые им будут начислены по окончании периода тестирования платформы.

Также после окончания этапа тестирования всем желающим будут доступны три других статуса: "Игрок", "Директор" и "Совладелец". За каждым статусом закреплено определенное количество "виртуальных акций" и уровень возможностей от простых голосований до именного места на трибуне во время домашних встреч. Подробнее о возможностях платформы можно узнать на сайте sportexclub.by.

11 апреля в пространстве "М11" (пр.Машерова, 11) "Крумкачы" проведут встречу с болельщиками, на которой экс-футболист национальной сборной Беларуси Виталий Кутузов представит платформу.

Первая лига стартует 17 апреля. В ней заявлены 12 команд, которые сыграют в три круга. Жеребьевка турнира пройдет 7 апреля в 12.00.
 
 
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ФК "Крумкачы" предложил болельщикам приобрести абонемент на сезон и стать участниками процесса по управлению клубом. Проект реализован совместно с инновационной...
 
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