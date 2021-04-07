Собаку в Старобине похоронили заживо — в могиле она провела пять дней. Теперь животное спасают волонтеры









Жительница поселка нашла собаку, похороненную заживо. По подсчетам женщины, в могиле животное провело 5 дней.





Светлана корит себя, что не сразу обратила внимание на происходящее возле собственного дома:





— Неделю назад, в среду, я увидела, что на территории складов — это совсем рядом с нами — возятся двое мужчин. Какую-то телегу привезли, что-то копают. Было, наверное, около 8 утра — я только проснулась.





Я еще поделилась с мужем, мол, странное дело — что там копать-то можно с утра. Муж сказал, что не стоит голову себе забивать — участок не наш, пусть себе копают.





В этот же день Светлана услышала страшный крик — и сразу «пошла за успокоительным»:





— Это был просто душераздирающий стон, который звучал очень долго, — говорит женщина. — Было ужасно страшно. Но я как-то не связала этот крик с теми утренними раскопками. Подумала, что, наверное, к складам снова пришли алкоголики и бомжи, устроили какую-то пьяную потасовку.





Муж версию с бомжами поддержал и сказал Светлане выбросить это из головы. Но, признается женщина, не получилось:





— Я все эти дни места себе не находила, как будто тянуло туда магнитом. И вот на пятый день я подошла к этой разрытой земле, нагнулась пониже, а оттуда — стон, глухой уже совсем. Я не знаю, как я не упала там же, на этом месте. У меня даже мысль о животном не промелькнула, я подумала, что там может быть человек закопан.





Спасибо соседу — Витале, что пришел на подмогу. Я к нему прибежала и говорю: «Помоги ради бога, там кто-то стонет в земле». И, спасибо ему, он очень аккуратно эту собаку раскопал, не повредил ей ничего. Как мы ее увидели, как она в глаза нам глянула… Голову подняла — и внимательно так, жалостно посмотрела. Ой, не передать словами. Знаете, Виталя простой, взрослый мужик — так вот даже он плакал. Предложили ей воды — пила без остановки. Подняться не смогла, но всё тельце и лапки у неё дрожали.

Светлана вызвала милицию, потому что «такое зло страшное не должно остаться безнаказанным».





— Составили протокол, я дала показания, — рассказывает женщина. — Хоть бы тех, кто это сделал, нашли и наказали. И хоть бы собачка выжила. Если ее вылечат — заберу себе. Она нам с мужем послана свыше.





О выздоровлении пока говорить рано. Пока вопрос стоит иначе: выживет Малыш или нет.





— Сейчас со ка находится в ветеринарной клинике на стационаре, — говорит куратор (так в волонтерской среде называют человека, который берет на себя опеку над бездомным животным), жительница Солигорска Инна. — Псу, в нынешнем его состоянии, нужен круглосуточный уход. Врач, которая обрабатывала раны, сказала, что такого ужаса за всю жизнь не видела. Вообще, много всего от ветеринаров услышала — в том числе, звучали предложения об усыплении. Но я такой вариант вообще не рассматриваю. Не для того эта бедная собака из могилы живой выбралась, чтобы теперь мы ее усыпили.





У Малыша оскольчатая травма черепа (вероятно, от ударов лопатой), не действуют задние лапки, хотя позвоночник целый. Главная наша задача — нормализовать его состояние, чтобы он просто пережил операцию. Иначе мы потеряем его во время наркоза.





Инна к трудностям привыкла: помимо того, что у нее шестеро своих подобранных животных, она долгое время оказывает помощь детям с онкологией.





— Я знаю, что такое спасать тех, кто уже на волоске, и отпускать тех, у кого уже нет шансов. У этой собаки шанс есть: и я пойду до победы. Не зря Малыш так отчаянно боролся за свою жизнь.





Он вообще удивительный. И, хоть я привыкла ко многому, вчера был тяжелый момент: когда он поднял на меня свои глаза несчастные и вздохнул. Гладила его, гладила, говорила с ним не переставая. Потом вышла на улицу подышать, а парень, который вызвался помочь, говорит: «Он так дернулся вслед за вами, разволновался».





Малыш вообще живо реагирует на движения, на людей. Пьет и кушает. И я очень этому рада. Когда слышит эту кличку — а точнее, добрую интонацию — поднимает ушки, внимательно смотрит глазками своими. Сердце разрывается…





Конечно, надеемся на лучшее, но пока, увы, никто не дает хоть каких-либо гарантий.





Инна также подчеркивает, что сделает всё возможное, чтобы эту историю не замяли:





— Я, как только узнала об этой ситуации, сразу была за максимальное ее освещение. Потому что только резонанс поможет не спустить дело на тормозах. По сути, этот кошмар произошел в центре Старобина. Я сильно сомневаюсь, что кто-то специально привез собаку в центр, чтобы сотворить такое. Значит, это кто-то из местных, кто-то из близлежащих домов. Думаю, участковый тоже должен это понимать. Пусть ищут!





Как помочь Малышу:

Сколько средств понадобится на операцию и послеоперационное восстановление пока неясно.





Но вот, что актуально точно:





Необходим ответственный и опытный в обращении с животными человек, который поможет контролировать ситуацию с собакой, пока она находится на лечении в Минске . Инна — в Солигорске, и у нее, при всем желании, нет возможности постоянно держать руку на пульсе. Например, некому подъехать в клинику и проверить, как себя чувствует собака, находясь на стационаре. Уделить ей внимание, оценить прогресс или регресс. Эти дни решают для животного всё.





Также Инна ищет передержку, которая сможет оказывать Малышу медицинский уход — уже после пребывания на стационаре и операции. Нужно уметь делать уколы и ставить капельницу. Ну, и любить животных, конечно!





Телефон для связи: +37544 577 92 11 — Инна



