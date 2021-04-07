Сеты по 24 рубля. В Гродно пройдет первый республиканский Gastrofest

Источник материала: Tut.by

С 15 апреля по 2 мая пройдет первый республиканский Gastrofest, в котором будут участвовать девяносто заведений страны. И Гродно тоже есть в этом списке. Пока еще неизвестно, какие гродненские заведения предложат свои фестивальные сеты, однако уже известна их стоимость — 24 рубля.



Фото: gastrofest.by

Республиканский Gastrofest пройдет одновременно в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве. В нем примут участие 90 заведений.

Стоимость фестивального предложения в Гродно — 24 рубля. Часть фестивальных сетов можно будет заказать домой с помощью службы доставки Scope Delivery. Кроме этого, для всех посетителей фестиваля в Гродно подготовлено специальное предложение от бренда вина ТАМАДА.

Сеты и заведения, которые участвуют в гастрофесте, будут появляться в соцсетях организаторов постепенно. В день старта фестиваля все сеты можно будет посмотреть на сайте .

Все заведения будут участвовать в народном голосовании.

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