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Межевич: Беларусь не могла оставить без ответа очевидную провокацию Польши

07.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Межевич: Беларусь не могла оставить без ответа очевидную провокацию Польши
Состоявшееся накануне совещание у президента Александра Лукашенко по внешнеполитической тематике представляется весьма важным, особенно в отношении проблематики польско-белорусских отношений, отметил эксперт на радио Sputnik. 
© Photo : Пресс-служба президента РБ
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По мнению Межевича, сложность отношений Беларуси и Польши базируется на многих факторах, в том числе, и на том, что "белорусы, как и поляки ценят свои историю и требуют уважительного к ней отношения". В истории двух стран много общего, в том числе и победа во Второй мировой войне, хотя белорусско-польские отношения никогда не были идеальными, отмечает политолог.

"В последние годы Польша пересматривает некие неформальные договоренности, которые связаны и с польско-белорусскими, и с польско-российскими отношениями, и на щит поднимаются люди, действия который в годы Второй мировой и сразу после нее, как минимум, встречают разную трактовку не только в Москве и Минске, но и в самой Врашаве. В этом плане все, что связано с действиями Армии Крайовой в Западной Беларуси, не может оставаться без внимания белорусских властей", ― рассказал Межевич.

© Public Domain
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В этой связи не только о Лукашенко, но и весь белорусский народ не может согласиться с тем, что убить человека только за то, что он не может прочитать "Отче наш" на польском ― это норма, и если к геноциду польского народа поляки относятся весьма трепетно, то почему нужно требовать другого от белорусов, интересуется собеседник Sputnik.  

"В этом смысле произошедшее в Бресте ― это очевиднейшая провокация. Это была сознательная акция, направленная на обострение двусторонних отношений, и понятно, что подобные действия не могут оставаться без ответа. Ответ последовал и, возможно, не последний" ,― отмечает Межевич.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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