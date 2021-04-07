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Межевич: Беларусь не могла оставить без ответа очевидную провокацию Польши
07.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : Пресс-служба президента РБ
По мнению Межевича, сложность отношений Беларуси и Польши базируется на многих факторах, в том числе, и на том, что "белорусы, как и поляки ценят свои историю и требуют уважительного к ней отношения". В истории двух стран много общего, в том числе и победа во Второй мировой войне, хотя белорусско-польские отношения никогда не были идеальными, отмечает политолог.
"В последние годы Польша пересматривает некие неформальные договоренности, которые связаны и с польско-белорусскими, и с польско-российскими отношениями, и на щит поднимаются люди, действия который в годы Второй мировой и сразу после нее, как минимум, встречают разную трактовку не только в Москве и Минске, но и в самой Врашаве. В этом плане все, что связано с действиями Армии Крайовой в Западной Беларуси, не может оставаться без внимания белорусских властей", ― рассказал Межевич.
"В этом смысле
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