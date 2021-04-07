Благовещение Пресвятой Богородицы: что нужно знать верующим

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этот день христиане вспоминают о принесении Пречистой Деве Марии благой вести о зачатии Ею Сына Божия – Иисуса Христа.

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук об истории и духовном значении Праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, а также о том, как следует встречать этот день православным верующим.

Когда был установлен праздник Благовещения

Благовещение Пресвятой Богородицы – это древний церковный праздник, который получил всеобщее признание в VII веке. В это время праздник Благовещения и его особенности были прописаны в богослужении. До этого времени в истории Церкви встречаются проповеди на Благовещение, но только как отдельный сюжет – в Евангелии от Луки.

"Дата празднования Благовещения Пресвятой Богородицы была назначена на 25 марта. Это очень интересный факт, который указывает на связь праздников Благовещения и Пасхи в древней церкви.

Явление, когда Пасха выпадает на праздник Благовещения, именуется Кириопасхой, или Господствующей Истинной Пасхой. Это напоминает всем верующим о том, что праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Пасхи Христовой должны были отмечаться в один день. В наши дни празднование Пасхи высчитывается особым чином и довольно редко совпадает с празднованием Благовещения, однако Святая церковь хранит об этом память", – рассказал протоиерей Александр Шимбалев.

Заместитель председателя информационного отдела БПЦ уточняет, что согласно одной из эр, которые имели хождение в христианском мире, – эре Амиана, именно на 25 марта приходилось начало года. В этот день отмечали несколько праздников – День творения, праздник Благовещения и Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается Церковью также 25 марта – путаница заключается лишь в том, что в миру летоисчисление ведется не по юлианскому, а григорианскому календарю.

Что означает праздник Благовещения

Благовещение (греческое название "евангелие") – это благая весть. Апостолы принесли в мир весть о том, что Христос воскрес из мертвых, и Богородица также приняла благую весть от Архангела Гавриила о зачатии и рождении ею от Духа Святого Господа нашего Иисуса Христа.

"Богородица Дева Мария была посвящена Богу, и поэтому все годы готовила себя к жизни девственной. Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о самом главном – Богородица, как самый чистый сосуд, была избрана для зачатия Спасителя мира. С необыкновенной радостью и смирением, безо всякого противодействия, восприняла Богородица это чудесное известие – посвятить свою жизнь Богу. Этим самым Дева Мария являет нам собой пример искренней, глубокой веры и чистоты", – подчеркнул протоиерей Александр Шимбалев.

Праздник Благовещения – очень важный день для всей святой Церкви, потому что именно с этого момента – благой вести о пришествии в мир Спасителя и искупления им первородного греха начинается спасение человеческое.

Как следует встречать праздник Благовещения?

В этот день верующим следует особенно вспомнить о том, что Благодать Святого Духа не может войти в грязный сосуд. Ведь для того, чтобы явиться в этот мир, Господь выбрал самый чистый сосуд – Пресвятую Богородицу. С другой стороны, необыкновенное смирение Богородицы и полагание на волю Божию являют нам пример того, как следует жить в этом мире.

"К сожалению, часто бывает так, что всю жизнь человек ищет только своего, считает, что даже сам Господь должен подстраиваться под его помыслы и желания. На самом же деле, человек должен вникнуть в смысл и понять текст Священного Писания, уметь распознавать волю Божию в каких-то знаках и со смирением принимать промысел Божий. Благовещение Пресвятой Богородицы напоминает о том, что Господь стал человеком и пришел в мир для того, чтобы людям было легче приблизиться к Богу.

В праздник Благовещения всем православным верующим следует прийти в храм, помолиться и причаститься Святых Христовых Тайн", – резюмировал заместитель председателя информационного отдела БПЦ.