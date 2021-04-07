В главной роли герцог: Netflix анонсировал сериал Меган Маркл и принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стали известные подробности первого проекта принца Гарри и его жены Меган Маркл для стриминга Netflix: документальный телесериал Heart of Invictus.

После отречения от короны - "Мегзита" - и переезда в США герцоги всерьез занялись своей карьерой. Герцоги заключили многомиллионные контракты со Spotify и Netflix и заинтриговали всех фанатов.

И если Маркл намеренно отказалась от карьеры в кино , то принц Гарри таких обещаний не давал, что подтверждает анонс их первого телепроекта. Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри создают документальный сериал, посвященный близкой для них теме: проект расскажет об "Играх непобежденных" - соревнованиях военных с ограниченными возможностями.

Помимо роли продюсера, принц Гарри также появится на экранах и займет ключевую роль в сюжете. И это большая честь для него, ведь младший внук Елизаветы II является покровителем игр с 2014 года.

"С тех пор, как я познакомился с Гарри и Меган, я понял, что "Игры непобежденных" занимают особое место в их сердцах и я уверен, что Netflix сможет показать это миру", - заявил контент директор платформы Тед Сарандос.

Интересно, что документальный проект отдали в руки "оскароносного дуэта" - режиссера Орландо фон Айнзиделя и продюсера Джоаны Натасегары.