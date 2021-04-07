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В главной роли герцог: Netflix анонсировал сериал Меган Маркл и принца Гарри
07.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стали известные подробности первого проекта принца Гарри и его жены Меган Маркл для стриминга Netflix: документальный телесериал Heart of Invictus.
После отречения от короны - "Мегзита" - и переезда в США герцоги всерьез занялись своей карьерой. Герцоги заключили многомиллионные контракты со Spotify и Netflix и заинтриговали всех фанатов.
© AP / Simon Dawson
И если Маркл намеренно
Помимо роли продюсера, принц Гарри также появится на экранах и займет ключевую роль в сюжете. И это большая честь для него, ведь младший внук Елизаветы II является покровителем игр с 2014 года.
"С тех пор, как я познакомился с Гарри и Меган, я понял, что "Игры непобежденных" занимают особое место в их сердцах и я уверен, что Netflix сможет показать это миру", - заявил контент директор платформы Тед Сарандос.
Интересно, что документальный проект отдали в руки "оскароносного дуэта" - режиссера Орландо фон Айнзиделя и продюсера Джоаны Натасегары.
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Герцоги Сассекские впервые рассказали о своем дебютном проекте для популярного сервиса - и, судя по всему, эта тема действительно близка мятежникам.
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