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Православные отмечают Благовещение
Источник материала: Навiны
Сегодня православные верующие отмечают один из великих двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Слово «благовещение» означает «добрая, радостная весть», весть о том, что настанет освобождение человеческого рода от греха и смерти.
Праздник установлен в память о дне, когда деве Марии явился посланный богом архангел Гавриил и возвестил, что она станет матерью спасителя, сына божия. Тогда же на Марию снизошел дух Святой, и она зачала богомладенца Иисуса.
Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января.
Выполнять какую-либо работу строго запрещалось, в старину говорили: «В Благовест птица гнезда не вьет, девица косу не плетет».
Если Благовещение случается в Великий пост, то пост послабляется. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.
Праздник имеет три главных символа: луч света, по которому Святой дух спускался к Марии; прялка, возле которой она сидела в момент появления архангела Гавриила; пальмовая ветвь, которая символизирует возвышенность чувств и мыслей.
В этот день верующим нельзя заниматься тяжелым трудом и выполнять домашнюю работу, а также уезжать из дому.
Кроме этого вето наложено на обрезку деревьев, посевные работы на земле.
А также нельзя:
Церковь рекомендует в этот день печь просвиры по количеству членов семьи, составляющими которых являются мука, соль и освященная вода. Уже после их освящения в церкви каждые должен съесть свою просвиру и запить святой водой.
По традиции на Благовещение выпускают птиц на свободу (в основном голубей) — это символ послания к господу, благую весть.
Ранее сообщалось, что католики, греко-католики и протестанты уже в ближайшее воскресенье отметят один из главных праздников — Пасху.
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Сегодня православные верующие отмечают один из великих двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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