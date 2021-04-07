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Православные отмечают Благовещение

07.04.2021 09:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня православные верующие отмечают один из великих двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Православные отмечают Благовещение

Слово «благовещение» означает «добрая, радостная весть», весть о том, что настанет освобождение человеческого рода от греха и смерти.

Праздник установлен в память о дне, когда деве Марии явился посланный богом архангел Гавриил и возвестил, что она станет матерью спасителя, сына божия. Тогда же на Марию снизошел дух Святой, и она зачала богомладенца Иисуса.

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января.

Выполнять какую-либо работу строго запрещалось, в старину говорили: «В Благовест птица гнезда не вьет, девица косу не плетет».

Если Благовещение случается в Великий пост, то пост послабляется. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.

Праздник имеет три главных символа: луч света, по которому Святой дух спускался к Марии; прялка, возле которой она сидела в момент появления архангела Гавриила; пальмовая ветвь, которая символизирует возвышенность чувств и мыслей.

В этот день верующим нельзя заниматься тяжелым трудом и выполнять домашнюю работу, а также уезжать из дому.

Кроме этого вето наложено на обрезку деревьев, посевные работы на земле.

А также нельзя:

  • девушкам заплетать косы;
  • отдавать ничего из дому и занимать у кого-то деньги;
  • одевать новую одежду;
  • рукодельничать (шить, вязать или плести);
  • начинать никаких новых дел;
  • жечь свечи, лучины, лампы для освещения дом.

Церковь рекомендует в этот день печь просвиры по количеству членов семьи, составляющими которых являются мука, соль и освященная вода. Уже после их освящения в церкви каждые должен съесть свою просвиру и запить святой водой.

По традиции на Благовещение выпускают птиц на свободу (в основном голубей) — это символ послания к господу, благую весть.

Ранее сообщалось, что католики, греко-католики и протестанты уже в ближайшее воскресенье отметят один из главных праздников — Пасху.

 

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Сегодня православные верующие отмечают один из великих двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
 
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