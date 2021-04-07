Режим использовал «ужасающий перечень злоупотреблений» для подавления протеста

Правозащитная организация Amnesty International в опубликованном докладе о ситуации с правами человека в мире в 2020 году уделила внимание и Беларуси.





Как отмечается, выборы в августе 2020-го стали катализатором «самого вопиющего подавления свободы слова и мирных собраний в Беларуси со времен обретения страной независимости», пишет DW со ссылкой на доклад AI.

Также отмечается, что оппозиционные претенденты и их сторонники были «арестованы по сфальсифицированным обвинениям» или, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, «принудительно высланы из страны».

Десятки тысяч мирных протестующих были задержаны, многие из них подверглись пыткам, подчеркнули в AI.

Эксперты ООН по правам человека получили 450 свидетельств жестокого обращения, включая фото, видео и медицинские свидетельства.

В AI описывают эти данные, как «ужасающий перечень злоупотреблений» (задержанных унижали, жестоко избивали, насиловали — в том числе женщин и представителей сексуальных меньшинств, оставляли без пищи, чистой воды и медицинского обслуживания).

Авторы доклада перечисляют нарушения белорусских силовиков: выстрелы резиновыми пулями с близкого расстояния в толпу, применение светошумовых гранат, водометов, автоматического огнестрельного оружия с холостыми патронами, дубинок и других средств для разгона мирных демонстрантов.

По меньшей мере четыре человека были убиты силовиками, еще несколько человек погибли при подозрительных обстоятельствах, напомнили эксперты.

Они раскритиковали репрессии в отношении независимых журналистов, медиков, студентов, лидеров профсоюзов, которые подверглись преследованию или потеряли работу за свою политическую позицию.

Также в AI раскритиковали «неадекватную» реакцию белорусского правительства на пандемию, в частности, шутки Александра Лукашенко о том, что «всех вылечит трактор», советы пить водку и ходить в баню и отказ вводить основные ограничения.

Читайте также: