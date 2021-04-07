Серьезная авария в Шабанах: пострадал водитель, из машины пропала собака (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают о серьезной аварии, которая произошла вчера утром на улице Селицкого в Минске. По предварительной информации, автомобиль (предположительно Lada Largus) пробил ограждение и, опрокинувшись, врезался в столб.

«Видимо, летел низко-низко»

Фотографию в прислал в чат-бот Onliner наш читатель.

— Улица Селицкого, время фото: 8:50. Видимо, летел низко-низко. И возможно, со встречки, — предположил свидетель, видевший последствия аварии.

По его словам, ГАИ уже проводила замеры на месте ДТП.

— Скорой в тот момент не было, возможно, уже уехала. Других участников тоже не было на момент съемки. В этом месте довольно крутой поворот, и до него ровная дорога, есть возможность разогнаться. На самом повороте установлен разделительный островок. Автомобиль сбил знак, установленный на нем (лежит слева на фото), и врезался в столб на противоположной стороне. Следов торможения я не заметил, — сообщил корреспонденту Onliner свидетель.





Другой наш читатель (его ник 85324) рассказал, что на месте происшествия уже была скорая помощь.

— Автомобиль снес знаки на разделительной полосе и висит на заборе, днищем вокруг столба. Скорая стояла, но, возможно, спасти не удалось, так как не спешила. Очень много милиции, возможно, без жертв не обошлось, — добавил он.

ГАИ: «Водитель не справился с управлением»

В ГАИ Минска подтвердили, что сегодня утром на улице Селицкого автомобиль въехал в осветительную мачту.

— По предварительной информации, около 6:50 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Lada, двигался по улице Селицкого со стороны поселка Королищевичи в направлении улицы Алеся Бачило. Напротив дома №39 по улице Селицкого он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на осветительную мачту и забор, — сообщили в Госавтоинспекции.





В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, он доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные правилами и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения.





«Сам был свидетелем того, как машина обгоняет по встречной»

Наш читатель с ником 85324 описал корреспонденту Onliner участок дороги, где случилось дорожно-транспортное происшествие.

— Автомобиль ехал со стороны промзоны. Там перед поворотом прямой участок, очень часто автомобили едут по встречной, объезжая поток. Прямо на повороте начинается зеленая полоса треугольником. На нем следы удара и масло из поддона. Сам был свидетелем того, как машина обгоняет по встречной, а потом чуть не улетает, как и этот водитель. Там к тому же скапливается песок на проезжей части перед этим треугольником, — рассказал собеседник.

— Утром до приезда скорых стояли три легковые, причем находились там и через час. Повреждений на них замечено не было, — добавил другой наш читатель.









Дополнено. Пропала собака

После публикации с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который сообщил, что во время аварии на улице Селицкого, 39 пропала собака. Она находилась в машине, а после ДТП выбралась оттуда и сбежала.

Пес — коричневая такса по кличке Спайк, поводка на нем не было. Есть предположение, что он может быть ранен или как минимум находится сейчас в шоковом состоянии.





— Может находиться в районе улиц Шабаны или Ротмистрова. Собака не из этого района, сама не доберется домой, — рассказал наш читатель. — Вчера хозяйка видела ее дважды в районе домов №39 и 37а, но пес убежал через дорогу, там находятся кусты, болото и лес. Предположительно, он крутится там.

Тех, кто заметит этого пса, просят помочь. Придержать или хотя бы сообщить о его местонахождении. Связаться с хозяевами можно по телефону: +375 29 860-09-34.

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