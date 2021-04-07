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Дайнеко, Савичева и Темникова: как изменились и чем сейчас занимаются бывшие участники «Фабрики звезд»

07.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дайнеко, Савичева и Темникова: как изменились и чем сейчас занимаются бывшие участники «Фабрики звезд»

Популярное в 2000-х музыкальное шоу «Фабрика звезд» на протяжении многих лет было отличным трамплином на большую сцену для молодых дарований. Восемь сезонов проекта смотрели тысячи телезрителей у экранов. Многие звезды после «Фабрики» продолжают свою творческую карьеру. 

В AdMe.ru решили сравнить, как выглядели участники шоу тогда и сейчас.

1. Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко в 2004 году выиграла 5-й сезон и затем продолжила музыкальную карьеру. На ее счету 4 сольных альбома.


© Фабрика звезд / Первый канал, © victoriadaineko / Instagram

2. Зара

Зара была финалисткой 6-го сезона «Фабрики». Она продолжила записывать музыкальные альбомы и даже получила звание заслуженного артиста. Также она снялась в нескольких фильмах.


© Фабрика звезд / Первый канал, © zara_music / Instagram

3. Ирина Дубцова

Дубцова была победительницей 4-го сезона и после окончания проекта не отошла от мира музыки. Она не только пишет песни для себя, но и для других артистов, в том числе Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Димы Билана и Валерии.


© Фабрика звезд / Первый канал, © dubtsova_official / Instagram

4. Юлианна Караулова 

После финала 5-го сезона Караулова была солисткой группы 5sta Family, но с 2015 года начала сольную карьеру.


© Фабрика звезд / Первый канал, © Tarakanov Vadim / East News

5. Елена Темникова

Темникова была финалисткой одного из первых сезонов «Фабрики», но при этом сегодня ее имя не смолкает с телеэкранов. Она выступала в составе группы Serebro, а затем продолжила сольную карьеру.


© Фабрика звезд / Первый канал, © lenatemnikovaofficial / Instagram

6. Доминик Джокер

Доминик Джокер был участником 4-го сезона, а затем выступал в составе группы «Банда». В 2007 году начал сольную карьеру. Сейчас он пишет песни и для себя, и для других артистов. Одно время даже был саунд-продюсером Олега Газманова.


© Фабрика звезд / Первый канал, © dominickjocker / Instagram

7. Юлия Савичева 

Юлия Савичева была финалисткой 2-го сезона. В 2004 году она представляла Россию на «Евровидении», а после активно гастролировала и записывала новые синглы. В ее копилке – 6 студийных альбомов, более 20 видеоклипов и множество престижных музыкальных наград. Хоть сейчас о творчестве Юлии слышно меньше, она продолжает записывать альбомы и радовать своих фанатов.


© Фабрика звезд / Первый канал, © yuliasavicheva / Instagram

8. Александра Савельева 

Александра Савельева — выпускница первой «Фабрики звезд» и солистка популярной в 200-х группы «Фабрика». Позже она начала сольную карьеру, вышла замуж за Кирилла Сафонова и родила сына.


© Фабрика звезд / Первый канал, © sasha_savelieva / Instagram

9. Юлия Паршута 

Юлия Паршута участвовала в одном из последних сезонов «Фабрики» – седьмом. С 2007 по 2011 год выступала в группе «Инь-Ян», а после начала сольную карьеру. Некоторое время работала в Нью-Йорке, где записала дебютный сольный альбом.


© Фабрика звезд / Первый канал, © parshoota / Instagram

10. Влад Соколовский 

Влад Соколовский — бронзовый призер 7-го сезона. Разделил награду с Дмитрием Бикбаевым, с котором потом и создал группу «БиС». В 2010-м бэнд распался, и Соколовский ушел в сольное плавание. Сейчас у Соколовского записано 4 студийных альбома.


© Фабрика звезд / Первый канал, © vs20 / Instagram


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Популярное в 2000-х музыкальное шоу «Фабрика звезд» на протяжении многих лет было отличным трамплином на большую сцену для молодых дарований. Восемь сезонов проекта...
 
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