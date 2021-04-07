Ах да цыганская свадьба! 12 фото о главном празднике в жизни влюбленных

Источник материала: ОНТ

Свадьба – важное событие в жизни любого человека. А цыганская свадьба – событие просто «мирового масштаба»: богатый стол, дорогие подарки, веселье и танцы – все, что нужно для настоящего праздника. Мы собрали для вас 12 фото о том, как проходит цыганская свадьба.





Невеста озадачивает подружек выбором платья



Фото: dailymail.com

А вот гости на цыганских свадьбах сильно не заморачиваются



Фото: vplate.ru

Все очень рады празднику



Фото: vplate.ru

Столы ломятся от угощений



Фото: vplate.ru

А на молодых собирается богатое приданое



Фото: vplate.ru

Невеста похожа на настоящую белую зефирку...

Фото: svadebka.ws

...или розовую



Фото: funomania.ru

И жених должен соответствовать красавице-невесте



Фото: vecer.com

Гуляет цыганская свадьба!



Фото: vplate.ru

Все вокруг рады празднику!



Фото: isvadby.ru

Фотосессия молодых в русских березках



Фото: vplate.ru

И венчание – часть свадебного события



Фото: vplate.ru





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