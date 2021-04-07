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Ах да цыганская свадьба! 12 фото о главном празднике в жизни влюбленных
Источник материала: ОНТ
Свадьба – важное событие в жизни любого человека. А цыганская свадьба – событие просто «мирового масштаба»: богатый стол, дорогие подарки, веселье и танцы – все, что нужно для настоящего праздника. Мы собрали для вас 12 фото о том, как проходит цыганская свадьба.
Невеста озадачивает подружек выбором платья
А вот гости на цыганских свадьбах сильно не заморачиваются
Все очень рады празднику
Столы ломятся от угощений
А на молодых собирается богатое приданое
Невеста похожа на настоящую белую зефирку...
...или розовую
И жених должен соответствовать красавице-невесте
Гуляет цыганская свадьба!
Все вокруг рады празднику!
Фотосессия молодых в русских березках
И венчание – часть свадебного события
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Свадьба – важное событие в жизни любого человека. А цыганская свадьба – событие просто «мирового масштаба»: богатый стол, дорогие подарки, веселье и танцы – все,...
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