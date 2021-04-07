ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ах да цыганская свадьба! 12 фото о главном празднике в жизни влюбленных

07.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ах да цыганская свадьба! 12 фото о главном празднике в жизни влюбленных

Свадьба – важное событие в жизни любого человека. А цыганская свадьба – событие просто «мирового масштаба»: богатый стол, дорогие подарки, веселье и танцы – все, что нужно для настоящего праздника. Мы собрали для вас 12 фото о том, как проходит цыганская свадьба.


Невеста озадачивает подружек выбором платья


Фото: dailymail.com

А вот гости на цыганских свадьбах сильно не заморачиваются


Фото: vplate.ru

Все очень рады празднику


Фото: vplate.ru

Столы ломятся от угощений


Фото: vplate.ru

А на молодых собирается богатое приданое


Фото: vplate.ru

Невеста похожа на настоящую белую зефирку...

Фото: svadebka.ws

...или розовую


Фото: funomania.ru

И жених должен соответствовать красавице-невесте


Фото: vecer.com

Гуляет цыганская свадьба!


Фото: vplate.ru

Все вокруг рады празднику!


Фото: isvadby.ru

Фотосессия молодых в русских березках


Фото: vplate.ru

И венчание – часть свадебного события


Фото: vplate.ru


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свадьба – важное событие в жизни любого человека. А цыганская свадьба – событие просто «мирового масштаба»: богатый стол, дорогие подарки, веселье и танцы – все,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезная авария в Шабанах: пострадал водитель, из машины пропала собака (видео, обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by